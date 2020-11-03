Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, İzmir'deki depremin 91. saatinde ekipler tarafından canlı kurtarılan Ayda bebeğin, enkazdan canlı çıkarılmasına ilişkin paylaşımda bulundu.

Emine Erdoğan'ın twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Ayda Gezgin'in enkazdan kurtarılma fotoğrafına da yer veren Emine Erdoğan, "91 saat sonra Ayda kızımıza canlı olarak ulaşılmasının büyük sevincini yaşıyorum. Alıp vereceğin nefes çok olsun sevgili kızım. Hepimizi ağlattın. Son ana kadar hiçbir candan vazgeçmeyen tüm arama kurtarma çalışanları; sağ olun, var olun." ifadelerini kullandı.