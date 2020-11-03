

İzmir'deki depremin 91. saatinde bir mucize daha yaşandı. 3 yaşındaki Ayla Gezgin enkazdan sağ olarak çıkarıldı. Küçük Ayla'nın sağlık durumu iyi.



AFAD küçük Ayda’nın enkaz altındaki halini ve kurtarılma anına ilişkin görüntüleri yayınladı.





Görüntülerde Ayda’nın sakinliği ve kurtarma ekiplerinin insanüstü çabası yüreklere dokundu.





AFAd’dan yapılan paylaşımda, “Ayda kızımızın kurtarılma anı... Arama kurtarma çalışmalarımız son cana ulaşana kadar aralıksız devam edecek” dedi.

Ayda'nın ambulans görüntüleri

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da küçük kızın ambulans içindeki görüntülerini paylaştı. Görüntülerde sedyede yatan küçük kızın sağlık görevlisinin muayene sırasındaki sorularına yanıt veriyordu.

İşte o diyalog:

- Sağlık görevlisi: İsmin neydi senin?



-Ayda: Ayda

- Sağlık görevlisi: Ayda sen çok tatlı bir kızsın Ayda…

- Sağlık görevlisi: Herhangi bir yerin acıyor mu canım.

- Sağlık görevlisi: Herhangi bir yerin acımıyor. Çok güzel. Böyle ağrıyan bir yerin yok.

Bakan Koca paylaşımında, "Ayda Gezgin. 3 yaşında. Ve 91 saat sonra tekrar aramızda!2 ifadelerini kullandı.