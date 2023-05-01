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Gündem
AA 01.05.2023 11:31

Erdoğan: Savunma sanayiini yüzde 80 yerliliğe ulaştırdık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Biz, Türkiye'nin savunma sanayisini Vecihi Hürkuş'un, Selahattin Reşit Alan'ın, Nuri Demirağ'ın ve Nuri Killigil'in hayalleriyle yüzde 80 yerliliğe ulaştırdık. Bu gurur hepimizin"

Erdoğan: Savunma sanayiini yüzde 80 yerliliğe ulaştırdık
[Fotograf: AA]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yerli savunma sanayinin öncüsü Nuri Killigil'e ilişkin videolu paylaşımda bulundu.

Yerli ve milli savunma sanayisine vurgu yapılan paylaşımda Erdoğan, "Biz Türkiye'nin savunma sanayisini Vecihi Hürkuş'un, Selahattin Reşit Alan'ın, Nuri Demirağ'ın ve Nuri Killigil'in hayalleriyle yüzde 80 yerliliğe ulaştırdık. Bu gurur hepimizin. Türkiye Yüzyılı." ifadelerini kullandı.

 

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Recep Tayyip Erdoğan Savunma Sanayii
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