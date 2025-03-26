Erdoğan: Milletimiz hiçbir milli markayı faşizan siyasete yem etmeyecektir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi Tanıtım Toplantısı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

"Yeni mücadele dönemine her açıdan hazırlıklı ve planlı girmeyi hedefliyoruz"

İçinde bulunduğumuz küresel konjonktür öngörülebilir ve bağımsız kalkınma modellerinin ön plana çıktığı yeni bir döneme işaret ediyor. Biz de tüm stratejilerimizi buna göre belirliyoruz.

Gelecek asrımızın nasıl olacağını belirleyecek yeni mücadele dönemine her açıdan hazırlıklı ve planlı girmeyi hedefliyoruz. Milli Teknoloji Hamlesi vizyonumuz doğrultusunda hazırladığımız 2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi belgesini bu anlayışla şekillendirdik. Böylece sanayi mamullerini daha verimli ve daha rekabetçi üreten bir sanayi ekosistemine ulaşmayı ümit ediyoruz. Teknolojide bağımsızlığı en üst seviyeye çıkarmayı, Türkiye'yi hem teknoloji üreten hem de yüksek teknolojili ürün üretimi ve ihracatında lider ülkelerden biri konumuna taşımayı arzu ediyoruz.

"İnsansız hava araçlarımız göğsümüzü kabartıyor"

Ülkemiz son 23 yılda kalkınmada, teknolojide, savunma sanayiinde elde ettiği başarılarla küresel güç dengelerinde söz sahibi bir ülke oldu. Savunma paradigmalarını değiştiren insansız hava araçlarımız göğsümüzü kabartıyor. 5. nesil savaş uçağımız KAAN gökyüzüyle buluştu. İlk yerli elektrikli ve akıllı otomobilimiz Togg yollarda. Birçok yerli ve milli markamız gibi Togg'un da kimi kendini bilmezler, kimi köksüzler tarafından sözde boykot listesine konulmasını aziz milletimizin takdirine havale ediyoruz. Allah'ın izniyle milletimiz, bu ülkede üreten, istihdam sağlayan hiçbir yerli ve milli markayı 3-5 muhterisin faşizan siyasetine yem etmeyecektir.

Ancak ekonomiden demokrasiye, milletin tüm kazanımlarına saldıranlar eninde sonunda kaybedeceklerdir. Onlar boş beleş gündemlerle oyalanırken biz işimize bakıyoruz. Nitekim Milli Uzay Programımızda ilk insanlı uzay görevini gerçekleştirdik. Yüzde 80'in üzerinde yerlilikle ürettiğimiz ilk milli haberleşme uydumuz TURKSAT 6A'yı uzaya gönderdik. Dünyada haberleşme uydusunu üretebilen 11 ülkeden biri olduk.

"Ülkemizin kutup bölgelerindeki varlığını perçinledik"

Antarktika'ya 9, Arktik'e 4 bilimsel sefer düzenleyerek ülkemizin kutup bölgelerindeki varlığını perçinledik. Teknofest'lerle milyonlarca gencimizi ülkemizin teknoloji geliştirme yolculuğuna kazandırdık. Teknoparklar, Ar-Ge ve tasarım merkezleriyle Türkiye'nin inovasyon ekosistemini neredeyse sıfırdan kurduk. Üretim altyapısını güçlü yatırım teşvikleriyle destekledik ve birçok stratejik alan ve üründe öncü bir konuma yükseldik.

Milletimize karşı sorumluluğumuz daha büyük idealler için çalışmamızı, küresel ekonomide kalıcı bir liderlik inşa etmemizi gerektiriyor. 2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi işte bu büyük vizyonun bir parçası olarak hazırlanmıştır.

"Stratejimiz 100 strateji ve 20 makro hedef içermektedir"

Stratejimiz 5 amaç çerçevesinde belirlenmiş 100 strateji ve 20 makro hedef içermektedir. İlk amacımız doğrultusunda yüksek teknolojide ve kritik alanlarda Ar-Ge ve yerli üretim kapasitesini artıracak, dışa bağımlılığı ortadan kaldıracağız. Bu amaç altında tanımlanmış 27 strateji yoluyla kritik alanlarda özgün teknoloji geliştirme kapasitemizi ve bunların ölçek ekonomisine uygun yatırımlara dönüşümünü hızlandıracağız.

Sanayileşme İcra Komitesi, sağlayacağı koordinasyonla yerli ve milli ürünlerimizin kamuya tedarikinde engelleri kaldırarak bugüne kadar görülmemiş ölçüde bir yerli üretim, teknoloji hamlesine imzamızı atacağız.

"Sahadaki etkimizi pekiştireceğiz"

Yarı iletkenler, nükleer teknolojiler, biyoteknoloji, petrokimya gibi stratejik alanlarda kamu destek mekanizmalarıyla sahadaki etkimizi pekiştireceğiz. Otomotiv sektörünün batarya, hidrojen yakıt pili ve elektronik yakıt teknolojilerine geçişini sağlamak üzere adımlar atacağız. Uçan araba ve otonom araç teknolojileri, batarya ve enerji depolama teknolojilerine yönelik Ar-Ge ve inovasyon çalışmaları ile yatırımları destekleyeceğiz.

Terminal İstanbul, Go Girişim Ofisleri, Girişim Sermayesi Fonları ve benzeri enstrümanlarla ülkemizi teknoloji girişimciliği alanında küresel çekim merkezlerinden biri haline getireceğiz. HIT 30 Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı, proje bazlı teşvikler gibi odak programlar ile yatırım taahhütlü avans kredisi gibi finansman uygulamalarını çeşitlendirecek ve yaygınlaştıracağız.

"Yeni nesil haberleşme altyapımızı güçlendirici adımlar atacağız"

İkinci amacımız dijital ekonomiye geçişi sağlayarak teknoloji çağının lider ülkelerinden biri olmak. Bu amaç altında yer alan 15 strateji ile dijital dönüşümü sadece sanayi sektöründe değil, ekonominin genelinde hızlandıracağız. Fiber iletişim, 5G ve ötesi yeni nesil haberleşme altyapımızı güçlendirici adımlar atacağız. Endüstriyel robotlar ve diğer ileri imalat teknolojilerinde yerli üretim kapasitemizi ve rekabet gücümüzü artıracağız. İşletmelerin dijital dönüşümüne yönelik destekleri genişleteceğiz.

"Türkiye'nin dijital altyapısını daha dirençli hale getireceğiz"

İnsan kaynağımızı da dijital yetkinliklerle donatarak dönüştürecek yerli ve milli siber güvenlik uygulamalarıyla Türkiye'nin dijital altyapısını daha dirençli hale getireceğiz. Navigasyon, ödeme sistemleri gibi dijital platformlarda yerli çözümler geliştireceğiz.

Strateji belgemizin üçüncü amacı yeşil ve döngüsel ekonomiye geçişi sağlayarak sanayi kaynaklı karbon emisyonlarını azaltmaktır. Ülkemizin en büyük ticaret ortağı olan Avrupa Birliği ile rekabet gücünü koruyabilmesi için yeşil dönüşüm süreçlerine uyum sağlaması şart.

"Entegrasyona özel önem vereceğiz"

Üçüncü amaç altında Avrupa Yeşil Mutabakatı ve beraberinde sınırda karbon düzenleme mekanizmasına uyum düzeyimizi artıracak teknik ve hukuki düzenlemeleri hayata geçireceğiz. Güneş enerjisi ve rüzgar türbini teknolojilerine yerli üretim kapasitemizi geliştireceğiz. Yeşil hidrojen ekosistemini harekete geçirerek karbon yakalama, kullanma ve depolama teknolojilerinde yerli çözümler üreteceğiz.

Dördüncü amacımız küresel pazarlara entegrasyonu ve rekabet gücünü artırmaktır. Bu kapsamda gelişmiş ülkelerdeki teknoloji şirketleri, araştırma ve test merkezleri ile entegrasyonumuza özel önem vereceğiz. Küresel değer zincirlerindeki kırılmalara karşı ihracat ve ithalatta pazar çeşitliliğini sağlayacak bu mekanizmaları da içeren tedbirler alacağız. Kritik hammadde ve minerallere erişimi güvence altına almak için uluslararası ittifaklar ve stratejik işbirlikleri tesis edeceğiz.

Basra'da El Fav ve Hazar'da Zengezur merkezli olmak üzere Asya, Ortadoğu ve Avrupa arasında kalkınma ve ticaret koridorlarını stratejik ortaklarımızla birlikte inşa edeceğiz. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız, ülkemizin sanayileşme birikimini Türk Devletleri, Ortadoğu ve Afrika ülkeleriyle paylaşarak bu ülkelerin üretim ve araştırma ekosistemlerini güçlendirip geliştirmede kılavuzluk edecek.

"Yeni üretim, lojistik ve istihdam koridorları oluşturacağız"

Stratejimizin beşinci ve son amacını da imalat sanayinin verimlilik, kapasite ve ölçek sorunlarını çözmek, kriz ve şoklara karşı dayanıklılığını artırmak olarak belirledik ve bu başlıkta 22 stratejiye yer verdik. Mevcut strateji alanlarını genişleterek yeni planlı sanayi alanları oluşturacağız. Riskli bölgelerde bulunan tesislerin güvenli bölgelere taşınmasının önünü açacağız.

Yeni üretim, lojistik ve istihdam koridorları oluşturacağız. Başta organize sanayi bölgeleri olmak üzere sanayi tesislerimizin ulaşım bağlantılarını çeşitlendirecek ve altyapılarını güçlendireceğiz. Afet yönetimi teknolojilerini geliştirerek afetlere dayanıklı bir ekosistem oluşturacağız.

"KOBİ'lerin ölçek büyütme yatırımlarını destekleyeceğiz"

KOBİ'lerin finansmana erişimini kolaylaştıracak mekanizmalar geliştirecek, sanayiye ve teknoloji girişimlerine özel olarak yapılandırılmış bir bankacılık ve finansman yaklaşımının benimsenmesini sağlayacağız. Sanayimizin verimlilik odaklı dönüşümüne rehberlik edecek model fabrikaların sayısını çoğaltacak, KOBİ'lerin ölçek büyütme yatırımlarını destekleyeceğiz.

Atacağımız bu adımlarla 2024 yılında 247 milyar dolar seviyesine ulaşan imalat sanayi ihracatımızı 2030 yılında 400 milyar dolara ulaştıracağız. Yüksek teknolojili ürün ihracatımızı üç katının da üzerine çıkartarak 30 milyar dolar seviyesine taşıyacağız.

"100 milyar dolarlık Turcorn değerlemesi hedeflerimize ulaşacağız"

ARGE harcamalarının milli gelir içindeki payını yüzde 2,20 seviyesine yükselteceğiz. Organize Sanayi Bölgeleri ve Endüstri Bölgeleri'nin toplam yüzölçümünü 149 bin hektardan 350 bin hektara çıkartacağız. 2030 yılına kadar 20 milyar dolar girişim sermayeli yatırımı çekerek 100 bin teknoloji girişimi ve 100 milyar dolarlık Turcorn değerlemesi hedeflerimize ulaşacağız.

2030 Sanayi ve Teknoloji Strateji Belgemizde stratejilerin yanında bizi hedeflerimize taşıyacak 37 öncelikli proje ve program tanımladık. Türkiye'nin stratejik altyapılarda dışa bağımlılığını azaltmak için bölgesel konumlanma ve zamanlama sistemi geliştireceğiz. Uydu üretimindeki yeteneklerimizi bir araya getirecek, koordinasyonu artıracak, uluslararası rekabet gücünü yükseltecek bir milli uyduyu sistem olarak kuracağız. Savunma sanayindeki başarımızın uzay alanında da tekrarlanması için üçlü bir ekosistem oluşturmak amacıyla Uzay Teknopark tesis edeceğiz.

"KAAN seri üretime geçecek"

Milli muharip uçağımız KAAN seri üretime geçecek. Çelik Kubbe ile hava savunma sistemlerimizi tek bir ağa entegre edeceğiz.

Stratejik yatırımlar için teknolojik, sosyal, çevresel altyapısı tümüyle hazır, lojistik bağlantıları güçlü mega endüstriyel parklar inşa edeceğiz. Biyoteknoloji Üretim Programımızla biyoteknoloji araştırma altyapılarını güçlendirecek, kamu alımlarını bir kaldıraç gibi kullanarak yerli biyoteknolojik ilaç üretimini destekleyeceğiz.

"Ulusal Kuantum Enstitüsü'nü kuracağız"

Kuantum teknolojilerinde ülkemizin insan kaynağını ve araştırma altyapısını güçlendirecek Ulusal Kuantum Enstitüsü'nü kuracağız. Nükleer enerji alanında büyük sıçrama sağlayacak bir nükleer teknopark kuracak ve yerli modüler nükleer reaktör geliştireceğiz.

Bugüne kadar 9 başarılı araştırma seferi gerçekleştirdiğimiz Antarktika'ya bir kutup araştırma üssü inşa edeceğiz.

"Çip üretiminin tüm aşamalarını Türkiye'de gerçekleştireceğiz"

Teknolojik bağımsızlık açısından son derece kritik olan çip üretiminin tüm aşamalarını Türkiye'de gerçekleştireceğiz. Yapay zeka, süper bilgisayar yatırım programımız ile bu alandaki altyapımızı daha üst seviyelere taşıyacağız.

Ülkemizin otomotiv üretim altyapısını özel olarak tasarlanmış kamu destek ve finansman programlarıyla güçlendiriyoruz. Tersine beyin göçü programımızla yurt dışında yaşayan nitelikli bilim insanlarının araştırmalarını ülkemizde sürdürmesini teşvik ediyoruz. Temel Bilim Araştırmaları Liderlik Programımızla temel bilimler alanındaki araştırmaların ve gençlerin bu alana yönelmesini sağlıyoruz.

"Sanayi ve Teknoloji Kolejleri kuracağız"

Sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünü yetiştirecek, meslek liseleri ve fen liselerinin özelliklerini bir araya getiren Sanayi ve Teknoloji Kolejleri kuracağız. Gençlerin bilim ve teknoloji yarışmalarına hazırlanmaları için Milli Teknoloji Atölyeleri ve Girişim Ofisleri tesis edeceğiz. Stratejimizde detaylıca vurguladığımız kalkınma önceliklerine hizmet etmek üzere yeni yatırım teşvik sistemini hayata geçiriyoruz.

Yeni program ve uygulamalar ile güçlendirdiğimiz teşvik mekanizmasının detaylarını yakında kamuoyuyla paylaşacağız. Yeni modelimizde, destek programlarımızı iki ana başlık altında yapılandırmış durumdayız. Türkiye Yüzyılı Kalkınma Hamlesi programıyla, özellikle sanayimize, teknoloji ve katma değer bakımından seviye atlatacak yatırımlara daha yoğun destekler sunacağız. Sektörel ve bölgesel teşvikler kapsamında ise bölgesel gelişmişlik farklarını azaltmaya dönük seçici ve odaklı teşvikler uygulayacağız.

Bugün aynı zamanda yeni 19 yeni yatırımın da tanıtımını yapıyoruz. 9 milyar doları aşan büyüklüğe sahip bu yatırımlar tamamlandığında, 20 bini aşkın istihdam ve cari dengemize 12 milyar dolar katkı sağlanacak. Biz de bu yatırımların başarıyla tamamlanması için desteğimizi en üst düzeyde sürdürüyoruz. Rabbim yolumuzu, bahtımızı açık etsin diyorum. 2030 Sanayi ve Teknoloji Strateji Belgesi'nin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum.