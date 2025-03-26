Bakan Tunç: Gazetecilerin mağduriyeti söz konusu olmasın

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İstanbul'da bazı gazetecilerin tutuklandığının belirtilmesi üzerine Tunç, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmaları sonrasında CHP Genel Başkanı Özel'in öncülük ettiği sokak çağrısının ardından bazı eylemler yapıldığını hatırlattı.

Güvenlik güçlerinin, huzuru ve sükuneti sağlamak için tedbirler aldığını ifade eden Tunç, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefetten dolayı gözaltı ve tutuklamaların gerçekleştiğini aktardı.

"Boykot çağrısı yanlış bir politika"

Bakan Tunç, "Gazetecilerin tutuklanmasını hiç kimse istemez. Gazetecilerimiz toplumu bilgilendirmek için görev yapan kişiler ama orada gazeteci olarak bulunup şiddet eylemine katılmışsa, dosyasındaki durum nedir onu bilmemiz mümkün değil. Bahsedilen gazetecilerle ilgili olarak durumlarını soralım, araştıralım, gazetecilerin mağduriyeti söz konusu olmasın. 'Gazeteciyim' diyerek şiddet eylemlerine karışmış, provokasyona yönelik girişim olmuşsa o da doğru değil. O zaman gazetecilik faaliyeti olmaz" değerlendirmesinde bulundu.

CHP Genel Başkanı Özel'in "boykot" çağrısını eleştiren ve bunun yanlış bir politika olduğunu vurgulayan Tunç, "Bu ülkenin şirketlerinin isimlerinin tek tek sayılması, boykota davet edilmesi doğru değil. Bunlar yanlış şeyler. Bunlardan vazgeçmek lazım" ifadesini kullandı.

Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otel yangınına ilişkin bilirkişi raporunun tamamlandığının hatırlatılması üzerine Yılmaz Tunç, İstanbul Teknik Üniversitesi akademisyenlerince hazırlanan raporun savcılığa sunulduğunu dile getirdi.

"Acılar üzerinden polemik yapılmaz"

CHP Genel Başkanı Özel'in rapor öncesinde yaptığı açıklamaları anımsatan Tunç, raporun ardından Özel'in bir açıklama yapmadığını kaydetti. Özel'in süreç içerisinde imzasız metin üzerinden dezenformasyon yaptığını da söyleyen Tunç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Acılar üzerinden polemik yapılmaz ama o, günlerce çıktı grup kürsülerinden birilerini kurtarmak pahasına, belediye ve itfaiyeyle ilgili sorumluluğun olmaması yönünde bir görüşü vardı. Burada özellikle bir dezenformasyona girişti, acılar üzerinden istismar yaptı. Biz de şunu dedik; 'Ucu nereye dokunursa dokunsun, sonuna kadar gidilecek. 78 canın hesabının sorumlular tarafından verilmesi lazım.'"

Olayla ilgili uzman heyetin oluşturulduğunu anlatan Tunç, bilirkişilerin ayrıntılı olarak 200 sayfanın üzerinde rapor sunduğunu belirtti.

"Rapor geldikten sonra bakıyoruz, CHP Genel Başkanı Özgür Özel sus pus" diyen Tunç, olayın ardından "Ucu nereye dokunursa dokunsun sonuna kadar 78 canın hesabı yargı önünde mutlaka sorulacaktır, bundan kimsenin şüphesi olmasın" dediklerini anımsattı.

Bakan Tunç, "Onların bizden farkı şuydu, ucu bir yerlere dokunmasın diye canhıraş mücadele ettiler. Neticede iş olacağına varır, raporu kamuoyu öğrendi. Raporla ilgili bir tek cümle söyledi mi? Burada 78 can gitmiş, bu acının üzerinden siyaset, polemik yapılır mı? Ama yaptı günlerce. Ortaya çıkan rapor karşısında ne yapması lazım? 'Ben günlerce polemik yaptım, bu acıları istismar ettim, yanlış yaptım. Ailelerden özür diliyorum hem de bu söylediğim sözleri de geri alıyorum' diyebilir mi? Diyemez" değerlendirmesinde bulundu.

"Aile görüşmesiyle ilgili talebi değerlendireceğiz"

DEM Parti heyetinin terörist başı Abdullah Öcalan'la dördüncü kez görüşüp görüşmeyeceğinin sorulması üzerine Tunç, "Dördüncü görüşmeyle ilgili değil de İmralı'yla ilgili bir aile görüşmesiyle ilgili talep var. Bu talebi de değerlendiriyoruz. Daha önce Ömer Öcalan görüşme yapmıştı. Aileyle ilgili daha evvel de kardeşinin görüşmeleri olmuştu. Burada kanun, hükümlülerin hakları çerçevesi içerisinde değerlendirilecek bir konu. Aile görüşmesiyle ilgili talebi değerlendireceğiz" diye konuştu.

Kimlerin görüşeceği sorusuna karşılık Tunç, talebe göre konuya bakılacağını bildirdi.