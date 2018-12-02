Erdoğan: Kılıçdaroğlu'nun vatanseverlik diye bir derdi yok

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Alman milletvekili Sevim Dağdelen ile aynı karede yer alan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu sert sözlerle eleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada, "Bu tabii ki Kılıçdaroğlu'nun nerede olduğunu gösteriyor. Çok açık konuşuyorum. Kılıçdaroğlu'nun vatanseverlik diye bir derdi yok. Bu vatanın, Türkiye'nin düşmanı ile kim yan yana kol kola ise ona ben olumlu bir nazarla bakamam. O partinin toplantılarında, o ismini zikrettiğiniz kadının aynı şekilde YPG'nin, terör örgütünün paçavraları ile konuşma yaparken resimleri var. Sen onlarla nasıl yan yana olabilirsin?" dedi.

Arjantin'de gazetecilerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeminde yerel seçimler de vardı.

"İttifakı korumanın kararlılığı içerisindeyiz"

Erdoğan, 10 maddelik bir manifesto hazırladıklarını ve tanıtımını Ankara ATO'da yapacaklarını söyledi.

Cumhur İttifakı ile ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan şu açıklamayı yaptı:

"Cumhur İttifakı'nı herhangi bir yara almadan korumak, ittifakla yola güçlü bir şekilde devam etmenin kararlılığı içerisindeyiz. MHP'den ve bizden bir arkadaşımız şu anda tüm teknik çalışmaları birlikte yürütüyorlar. Onlar çalışmaları bitirme aşamasına getirince, o zaman biz de sayın genel başkan ile bir araya gelip inşallah nihai kararı vereceğiz."

Ekonomideki son gelişmeleri de değerlendiren Erdoğan, turizm ve ihracattaki hedeflerle ilgili şöyle konuştu:

"İstihdamın tırmanmaya başlayacağına inanıyorum. Mesela turizmdeki güzel gelişmeler son derece önemli. Bu yıl itibarıyla şu an, 40 milyonu aştık. Yıl sonuna kadar hedefimiz 50 milyon turisti çekmek. Sanayide ciddi manada artışımız var. İhracatta iyi bir konuma geldik. 168 milyara ulaştık. Yıl sonunda hedefimiz 170 milyar inşallah. Bunlar istihdam açısından da önemli."

Kaynak: TRT Haber