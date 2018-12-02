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TRT Haber kasımda en çok izlenen haber kanalı oldu

TRT Haber, reyting sıralamasındaki yükselişini sürdürerek kasım ayında da en çok izlenen haber kanalı oldu.

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TRT Haber kasımda en çok izlenen haber kanalı oldu

TRT Haber; son dakika gelişmeleri, özel ve dosya haberleri ile uzmanlarla gerçekleştirdiği önemli yayınları ekranlara getirerek Türkiye'nin nabzını tutmaya devam ediyor. 

Türkiye ve dünya gündemini ekrana taşıyan "Türkiye'nin haber kaynağı", haber kanalları arasında Kasım ayı reytinglerinde de birinci sıradaki yerini korudu. 

0.38’lik reyting oranını yakalayan TRT Haber, "tüm kişiler", "tüm gün" ve "prime time" kategorilerinde en çok izlenen haber kanalı olarak ilk sırada yer aldı.

Kaynak: TRT Haber

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