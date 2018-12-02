Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan engellilere destek çağrısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yayımladığı mesajında, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün, Türkiye'deki ve dünyadaki tüm engelli kardeşleri için hayırlara vesile olmasını diledi.

Engelleri aşmanın bir inanç meselesi olduğunu belirten Erdoğan, "Başarının anahtarı öncelikle inanmaktır. Başarılarıyla bizleri gururlandıran, azim ve kararlılıklarıyla hepimize ilham kaynağı olan engelli kardeşlerimiz buna en güzel örnektir." ifadesini kullandı.

Erdoğan, hayatın tüm alanlarında, sporda, sanatta, edebiyatta, siyasette, eğitimde, sivil toplumda, iş dünyasında, tüm zorluklara rağmen, engellilerin sergiledikleri mücadelenin takdire şayan olduğunu vurgulayarak, mesajında şunları kaydetti:

"Fiziki engellerin değil, kalplerdeki engellerin sorun olduğu bilincinin tüm topluma yayılmasını, zihinlerdeki engellerin kaldırılmasının ve engelli vatandaşlarımızın bizim bir parçamız olduğu gerçeğinin idrak edilmesini sağlamak, öteden beri bizim öncelikli konularımız arasında olmuştur. Bu nedenledir ki sosyal devlet anlayışımızın gereği olarak, özellikle son 16 yıllık süreçte, toplumun bütün kesimlerini eşit ve adil kucaklama gayretiyle, engelli vatandaşlarımızın sorunlarına çözüm üretmeye büyük önem atfettik."

Engellilerin ve ailelerinin geleceğe daha güvenle bakabilmeleri için çözümler ürettiklerini, onların önlerindeki hukuki, sosyal ve fiziki engelleri peyderpey kaldırdıklarını, kaldırmaya devam ettiklerini aktaran Erdoğan, bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinde ulaşılabilirliğin ve kalitenin artırılması, engelli vatandaşların kamu ve özel sektörde istihdamının teşvik edilmesi, özel eğitime desteklerin artırılması hususlarında önemli adımlar attıklarını anlattı.

"Lütuf değil, hakların sahiplerine teslimi"

Bu sürecin en büyük hasılasının ise engelli vatandaşlara yönelik bakış açısının, zihniyetin kökten değişmesi olduğuna işaret eden Erdoğan, şu değerlendirmede bulundu:

"Yapılan çalışmaları bir lütuf olarak değil, uzun süredir eksikliği hissedilen hakların sahiplerine teslim edilmesi olarak değerlendiriyoruz. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla milletçe engellilik konusu karşısında daha sorumlu, bilinçli ve duyarlı davranmak zorunda olduğumuzun altını bir kez daha çizmek istiyorum. Tüm vatandaşlarımızı engelli vatandaşlarımıza yardımcı ve destek olmaya, onların sorunlarını adeta kendi sorunları bilerek üzerlerine düşen görevleri yerine getirmeye çağırıyor, kararlı duruşları ve çabalarıyla hepimize örnek olan engelli kardeşlerimizi saygı ve muhabbetle selamlıyorum."

Kaynak: AA