Bakan Kasapoğlu milli otomobil sporcularını kutladı

Sporcuların önemli bir organizasyonda elde ettikleri başarıyla ülke sporuna katkı sunduklarını kaydeden Bakan Kasapoğlu, kutlama mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bahreyn'in başkenti Manama'da düzenlenen FIA GT Uluslar Kupası'nda tarihi bir başarıya imza atan milli sporcularımız Ayhancan Güven ve Salih Yoluç'u gönülden kutluyorum.

Sizlerin elde etmiş olduğu başarılar, ülke sporunun uluslararası alanda da görününürlüğünü sağlıyor ve göğsümüzü kabartıyor. Bu önemli başarının otomobil sporlarına gönül veren gençlerimiz için de büyük bir motivasyon kaynağı ve gelecek nesiller için kıymetli bir referans olacağına inanıyorum.

Bu vesileyle başta sporcularımız olmak üzere başarıda emeği geçenlere ülkem ve şahsım adına şükranlarımı sunuyorum."

Salih Yoluç ve Ayhancan Güven, 18 ülkeden sporcuların yer aldığı FIA GT Uluslar Kupası'nda şampiyonluğa ulaşmıştı.

Bu yıl ilk kez gerçekleştirilen FIA GT Uluslar Kupası'nda birinciliği elde ederek tarihi bir başarıya imza atan Milli otomobil sporcularımız Salih Yoluç ve Ayhancan Güven’i kutluyorum.pic.twitter.com/WRmxcMhYuw — Dr. Mehmet Kasapoglu (@kasapoglu) 2 Aralık 2018

Kaynak: AA