Erdoğan: Kaynakları terör örgütüne aktarmak yerine sizin için kullanacak adaylar belirledik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

Çok şükür kavuştuk yine Hakkari. Hakkari'yi özlemiştik. Görüyoruz ki Hakkarili kardeşlerimiz de bizleri özlemiş. Van'dan sizlere selam getirdim.

Ahde vefanız için muhabbetiniz için her birinize teşekkür ediyorum.

Doğu batı, kuzey güney demeden 81 vilayetin her köşesini dolaşıyoruz. Türk , Kürt, Zaza, Alevi, Sünni ayrımı yapmadan 85 milyonun her bir ferdini samimiyetle bağrımıza basıyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Demokrasi mücadelemizi akim bırakmak için her şeyi denediler. Attığımız her adım ya CHP tarafından engellendi ya da istismar zeminini kaybetmekten korkan bölücü örgüt tarafından sabote edildi. pic.twitter.com/Nc9wdUyb0l

Attığımız her adım ya CHP tarafından ya da bölücü örgüt tarafından sabote edildi.

CHP ve ortakları bunu sokaklarımız karıştırarark vesayetçileri kışkırtarak yasakların geri gelmesi için mahkeme önlerinde nöbet tutuarak yaptı. Bölücü örgüt ise terör eylemleri ile vatan evlatlarını kalleşçe katlederek aynı amaca hizmet etti.

Sizlerden 31 Mart'ta iradenizi kendilerinin tapulu mülkü görenlere esaslı bir ders vermenizi bekliyorum.

Şehrimizin kaynaklarını terör örgütüne aktarmak yerine sizin için kullanacak adaylar belirledik.

Hakkari Belediye Başkan adayımız İsmet Ölmez fakir fukarayı gözetmesiyle bilinen bir kardeşimiz. İsmet kardeşimiz, şehrimizin kalkınması, gelişmesi için kendi imkanlarını da kullanacağına dair bize söz verdi. Seçilmesi halinde biz de İsmet kardeşimizin yanında yer alacağız.

Yaklaşık 22 yıl boyunca bu ülkenin her bir köşesine hizmet götürmek için mücadele ettik. Hakkari'ye 21 yılda yaklaşık 72 milyar lira yatırım yaptık.

Yüksekova'dan buraya araçlarınızla rahatlıkla gidiyorsunuz. 20 yıl önce böyle bir imkan var mıydı. Yeter mi yetmez. İnşallah tünellerle bu yllarımızı daha güzel bir hale getireceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yaklaşık 22 yıl boyunca bu ülkenin her bir köşesine, her bir bölgesine, her bir şehrine hizmet götürmek için mücadele ettik. pic.twitter.com/BuD1R0XXhG