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Gündem
AA 15.03.2024 17:12

Şehitler ve merhum gaziler için mevlit okundu

Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfınca, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yılı dolayısıyla şehit, merhum gazi ve bağışçılar için Erzurum, İstanbul, Bursa ve Samsun'da mevlit okutuldu.

Şehitler ve merhum gaziler için mevlit okundu
[Fotograf: AA]

Lalapaşa Camisi'nde cuma namazı öncesi okunan mevlide, şehit yakınları, gazi ve aileleri ile vatandaşlar katıldı.

Mevlitte vatan için canını veren şehit Mehmetçik ile gaziler ve vakıf bağışçıları için dua edildi. Mevlit sonrası cemaate lokum dağıtıldı.

TSK Mehmetçik Vakfı Erzurum Temsilcisi emekli asker Ömer Çelik, AA muhabirine, yaptığı açıklamada, 8 ilde eş zamanlı olarak mevlit programı düzenlediklerini söyledi.

Şehit düşen ve ebediyete intikal eden gaziler için mevlit okuttuklarını ifade eden Çelik, "Ulusun, vatanın bölünmez bütünlüğü için canlarını feda eden aziz şehitlerimize ve ebediyete intikal etmiş gazilerimizin ruhları için mevlit okuttuk. Vatandaşlar büyük ilgi gösterdiler. Bütün vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.

Şehitler ve merhum gaziler için mevlit okundu

İstanbul

Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfınca, "18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitler Günü"nün 109'uncu yılı kapsamında Pendik'teki 15 Temmuz Şehitler Camii ile Şişli'deki Hacı Nimet Özden Camii'nde mevlit okutuldu.

Cuma namazı öncesinde İstanbul'da belirlenen iki camideki mevlit programında şehitler için dualar edildi.

Çeşitli ilahi ve kasidelerin de seslendirildiği mevlitte vatandaşlara lokum ikram edildi.

Bursa

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Mehmetçik Vakfınca, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yılı dolayısıyla mevlit okutuldu, dua edildi.

Ulu Cami'de cuma namazı öncesi şehitler, merhum gaziler ve bağışçıların ruhlarına ithafen okunan mevlide şehit ve gazi yakınları ile çok sayıda kişi katıldı.

İlahiler okunan, dualar edilen programın ardından cuma namazı kılındı.

Şehitler ve merhum gaziler için mevlit okundu

Samsun

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Mehmetçik Vakfınca, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yılı dolayısıyla şehit, merhum gazi ve bağışçılar için Samsun'da mevlit okutuldu.

Ulugazi Camisi'nde cuma namazı öncesindeki mevlide, şehit yakınları, gazi ve aileleri ile vatandaşlar katıldı.

Mevlitte vatan için canını veren şehit Mehmetçik ile gaziler ve vakıf bağışçıları için dua edildi.

Mevlitte, TSK Mehmetçik Vakfı tarafından cemaate lokum dağıtıldı.
 

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