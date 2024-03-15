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Gündem
TRT Haber 15.03.2024 14:29

Diyarbakır huzur ve hizmete kavuştu

Çok sayıda medeniyetin izlerini taşıyan kadim kent Diyarbakır, tarihi ve kültürel potansiyelini terör örgütü PKK yüzünden yıllarca ortaya çıkaramadı. Devletin güvenlik ve yatırım politikalarıyla kabuğundan sıyrılan kent artık turizm, gastronomi ve sanayi kenti.

Abdülkadir Konuksever
Abdülkadir Konuksever
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Bombalı saldırılar, silahlı baskınlar, sözde özerklik ilanları. Diyarbakır uzun yıllar terörün gölgesi altında yaşadı. Yasin Börü ve arkadaşlarının vahşice katledildikleri 6-8 Ekim olayları ve Sur ilçesinde başlayan çukur olayları ise kente ağır hasar verdi. 

İlde çok sayıda mahalle yıkıldı, on binlerce kişi göç etti. Ancak, terörle mücadelede gösterilen üstün başarı ve kararlı tutum ile Diyarbakır'da değişim başladı. Güvenlik ve yatırım politikaları ile de şehir hak ettiği yere taşındı.

Kadim kent huzur ve hizmete kavuştu

On binlerce yıllık geçmişe sahip ve 26 medeniyetin izlerini taşıyan Diyarbakır'ın Sur ilçesi bir dönem terör örgütü PKK’nın hedefindeydi buraya giren terör unsurları yaklaşık 6 mahalleyi yerle bir ettiler ancak hemen ardından hızlı imar çalışmalarıyla bugün Sur ilçesi Diyarbakır'ın en hareketli bölgesi.

PKK yüzünden büyük zarar gören kentte belediyelere yapılan görevlendirmelerden sonra üstyapı çalışmalarına ağırlık verildi. İçme suyu ve kanalizasyon hatları yenilendi, rekor uzunlukta asfalt, stabilize ve parke yol yapıldı. 20 park, 7 spor tesisi ve 4 yarı olimpik havuz vatandaşların hizmetine sunuldu. "Diriliş" sloganıyla Diyarbakır'ı saran ünlü surlarda yapılan çalışmalar ile terörden zarar gören 2 cami ve 2 kilisenin yanı sıra 33 burç ve bağlantı duvarı restore edildi. Sur bölgesi ile birlikte tamamlanan bölümler turizme açıldı.

Altyapı ve üst yapı tamamlandı, çiftçiler desteklendi

Diyarbakır’da yapılan en önemli projelerden biri Entegre Katı Atık Yönetimi Projesi.
20 milyon dolara mal olan tesis ile kentin elli yıllık çöp problemi çözüldü, elektrik üretiminden yıllık 700 bin lira kar elde edilir hale geldi. DİSMEK Sanat Meslek Edindirme kurslarında ise yaklaşık 5 bin 400 kişi meslek sahibi oldu.

Diyarbakır'da çiftçilere de büyük destek verildi. 542 bin fidan ve bin 498 ton tohum ücretsiz dağıtıldı. 247 tarımsal sulama havuzu ve göleti yapıldı. Çiftçilere 168 tarım makinesi hibe edildi. Huzur ve yatırımlar istihdama da yansıdı. Kentin yıldızı, yeni yatırımlarla parlamaya devam ediyor.

"Yatırımcılar artık yer tahsisi için sıraya giriyor"

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Su, TRT Haber'e yaptığı açıklamada şunları kaydetti;

2023 yılında depreme rağmen 1 milyon 253 bin turist ağırladık. Bu ne demek? İlimizdeki huzur, güven, istikrar bu yatırımları, bu gelişmeleri gerçekleştiriyor.

Önemli olan diğer bir husus da özel sektör yatırımları. Yıllar önce ilimize aman yatırımcı gelsin diye bekliyorduk ama bugün şuanda yatırımcılar var. İş insanlarımız gelmiş bizden arsa istiyor organize sanayi bölgemizde.

Kamera: Veysel Dişbudak

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Diyarbakır huzur ve hizmete kavuştu
Diyarbakır huzur ve hizmete kavuştu
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