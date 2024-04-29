Çok Bulutlu 20ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Bilim Teknoloji
AA 29.04.2024 12:18

ULAK, 6G ve ötesi çalışmalar için laboratuvar kuracak

ULAK Haberleşme, yılın ikinci yarısında TÜBİTAK desteğiyle "6G ve ötesi" haberleşme teknolojileri alanında öncül araştırma laboratuvarı kuracak.

ULAK, 6G ve ötesi çalışmalar için laboratuvar kuracak
[Fotograf: AA]

Patentler ve standartlar, başta mobil haberleşme sistemleri olmak üzere bilişim alanında önemli yer tutuyor.

Araştırmalar, ülkelerin inovasyon kabiliyetlerini belirleyen temel unsurlardan birinin AR-GE çalışmaları sonucu ortaya çıkan fikri sınai haklar ve buna bağlı patent başvuruları olduğunu gösteriyor.

Patentler, teknoloji trendlerinin belirlenmesinde büyük rol oynarken patent korumasının artması ülkelerin ekonomik gelişmesine doğrudan katkı sağlıyor.

5G teknolojileri alanındaki patentler incelendiğinde, Çin (Huawei, ZTE, CATT, MediaTek, China Mobile), Güney Kore (Samsung, LG Electronics), İsveç (Ericsson), Finlandiya (Nokia), ABD (Qualcomm, Intel, Motorola) ve Japonya'nın (NTT Docomo, NEC) patent ailelerini domine etmesi dikkati çekiyor.

6G'ye yönelik çalışmalar stratejik önemde

Türkiye'de bilgi ve iletişim teknolojileri alanında özellikle 6G'ye yönelik patent ailelerinin oluşturulması stratejik önem taşıyor.

Bu nedenle ULAK Haberleşme AŞ, üniversite-sanayi işbirliği temelinde yürütülen araştırma çalışmaları ile 6G'ye yönelik fikri sınai mülkiyet haklarının oluşturulmasını önceleyen bir iş modeli ortaya çıkardı.

Böylece, mobil haberleşme sistemlerine ait patent ailelerinin oluşturulması, standartlaştırılması, lisans altında pazarlanması ya da kendi markaları altında üretime dönüştürülmesi hedefleniyor.

ULAK patent havuzunun etkili biçimde oluşturulması ve yurt dışına pazarlanabilmesinin, ULAK'ın mobil haberleşme teknolojileri alanında küresel oyuncu olabilmesinin önünü açması öngörülüyor.

Bu kapsamda, yılın ikinci yarısında ULAK bünyesinde, TÜBİTAK desteğiyle "6G ve ötesi" haberleşme teknolojileri alanında öncül araştırma laboratuvarı kurulacak.

Laboratuvarda, başta uydu ve mobil haberleşme sistemlerinin birlikte çalıştığı karasal olmayan ağ teknolojileri olmak üzere, kamu güvenliği ve akıllı ulaşım sektörleri üzerine pek çok temel araştırma yapılacak.

Araştırmaların, 6G ve ötesinde yerli ve milli teknolojilerin geliştirilmesine büyük katkı sağlaması bekleniyor.

ETİKETLER
Yerli ve Milli Teknolojiler Tübitak
Sıradaki Haber
Yapay zeka yemek tarifi de veriyor, merhum sanatçıya şarkı da söyletiyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:59
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, görevinde kalma kararı aldı
12:56
7 bin 356 engelli bireye yatılı bakım hizmeti sunuluyor
12:57
HÜRJET yüksek performans manevralarına devam ediyor
12:43
Mersin'de motosiklet kaldırıma çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
12:39
Uzmanlar, Fed'in eylülden önce faiz indirimine gitmesi beklemiyor
12:36
Türkiye yeni bir yağışlı sistemin etkisine giriyor
Volkanik cürufta çilek yetiştiren liselilerden ilk hasat
Volkanik cürufta çilek yetiştiren liselilerden ilk hasat
FOTO FOKUS
HÜRJET yüksek performans manevralarına devam ediyor
HÜRJET yüksek performans manevralarına devam ediyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ