Yapay zeka yemek tarifi de veriyor, merhum sanatçıya şarkı da söyletiyor

Yapay zeka modelleri, isteklere göre metin, görsel ve ses içerikleri üretirken öğrencilerden müzisyenlere, senaristlerden yazılımcılara ve yönetmenlerden akademisyenlere kadar herkesin yararlandığı araç haline geldi.

Söz konusu uygulamalar, ses ya da metin yoluyla birçok sorunun cevabını almaya olanak sağlıyor.

Bu teknoloji geniş kapsamlı veri kaynaklarından yararlanarak içerik üretilmesine katkıda bulunuyor. Dünyanın ve Türkiye'nin önde gelen teknoloji şirketleri de bu alana yönelik çalışmalar yürütüyor.

Asistanınız hayatınızı kolaylaştırıyor

OpenAI şirketinin ChatGPT, Meta şirketinin LLaMa, X'in Grok, Google'ın Gemini ve Microsoft'un Copilot'ı gibi uygulamalar kullanıcıları için asistan rolü oynuyor.

Söz konusu uygulamalardan teknolojiye hızlı adapte sağlayan öğrenciler bu imkanları farklı amaçlar için kullanabiliyor.

Öğrenciler, yapay zekadan güncel bilgileri edinip, ödevlerini bu uygulamalara yaptırırken öğretmenler de sınav sorularını hazırlayabiliyor.

Yapay zeka hikaye ve şarkı sözü yazabiliyor

İçerik üretmeye yarayan modelleri senaristler ve yazarlar isteklerine göre hikaye yazdırırken müzisyenler de şarkı sözü örnekleri için deneyimliyor.

Yazılımcılar ise bu kapsamdaki modelleri kod yazımında "angarya" kod işlerini hızlandırma amacıyla kullanıyor.

Başlangıçta sadece metinden metin üretmeye yarayan modeller, son güncellemeleriyle görüntüleri analiz edip yorumlama yeteneğine de sahip oldu.

Bu kapsamda insanlar buzdolabındaki ürünlerin fotoğrafını yükleyerek yapay zekadan farklı yemek tarifleri isteyebiliyor. Aynı zamanda yapay zeka bu özelliğiyle insanlara bozuk bir ürünü tamir ederken ya da kurulumunu yaparken de yardım ediyor.

Söz konusu özellik görme engellilerin hayatını kolaylaştırmak için de kullanılabiliyor.

Ressamlara çizim, şairlere dize desteği

Görsel içerik üretiminde de DALL-E, Midjourney ve Adobe Firefly gibi yapay zeka modelleri kullanıcıların zihinlerindeki istemleri görsel içerik üreterek karşılıyor.

Söz konusu uygulamalarla bir ressamın çizim ve kameramanın fotoğraf çekim tarzına göre içerikler üretilebilirken logodan fotoğraf gerçekçiliğine yakın ürünler de ortaya çıkabiliyor.

Sohbet robotları uygulamaları görsel üretimine istem oluşturmak için kullanılırken senaristler ya da şairler içeriklerini resmediyor.

Teknolojinin görsel üretiminin yanı sıra görüntü üretimi de son dönemde hız kazandı. Bu kapsamda "Runawayml" ve OpenAI şirketinin Sora'sı gibi görüntü işleme üzerine çalışan ürünler bulunuyor. Bu kapsamda Adobe şirketinin de çalışmaları olduğu biliniyor.

Söz konusu teknoloji yeni bir görüntü oluşturmaya veya halihazırdaki görüntü üzerinde değişiklik yapmaya olanak sağlıyor.

Sora, şu an herkesin kullanımına açık olmasa da deneme çalışmaları görülebiliyor. Son olarak OpenAI şirketi Sora'yı denemeleri için yönetmenlere sistemi açmıştı. Yaklaşık bir dakikalık video üreten yönetmenler, farklı türde içerikler oluşturdu.

Üretilen görüntüler arasında "Don Allen Stevenson III" farklı hayvan türlerinin birleştiği görüntü oluşturmasıyla dikkati çekti.

Sesleri kopyalayarak şarkı söylüyor

Yapay zeka, insana benzeme yönünde hızla gelişirken insanın kendisini ifade etme yöntemlerinden de yararlanıyor.

Kısa süreli ses kaydından bile kendisini eğitebilen yapay zeka, bu sese çok benzer nitelikte içerikler oluşturabilirken yazıyla insanlara ses olma özelliğini de taşıyor.

Söz konusu yapay zekayı deneyimleyenler dinlemeyi sevdikleri sanatçıların seslerini "klonlayıp" onlardan farklı şarkılar duymayı da başarıyor. Barış Manço ya da Cem Karaca gibi vefat etmiş sanatçıların seslerini yapay zekayla eğitenler, Manço ve Karaca'ya düet yaptırarak seslerini yaşatıyor.

Microsoft'un VASA-1 adını verdiği yeni model de son dönemde farklı bir uygulama olarak öne çıktı. Bu model sayesinde, yapay zeka ile portredeki fotoğraf üzerine eklenen sesle dudak hareketleri ve duygular gerçekçi videolara dönüştürülebiliyor.