Çok Bulutlu 20ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
TRT Haber, AA 29.04.2024 12:14

Borsa'da tarihi rekor: BIST 100 endeksi 10 bin puanı gördü

BIST 100 endeksi, 10.000 puanı aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Borsa'da tarihi rekor: BIST 100 endeksi 10 bin puanı gördü

BIST 100 endeksindeki yükseliş, ulaştırma hisseleri öncülüğünde yüzde 0,8'in üzerine çıktı.

Rekor seviye olan 10.008,02 puanı gören BIST 100 endeksi, daha sonra 9.995-10.000 puan bandında dengelendi.

Analistler, ekonomi yönetiminin attığı adımların piyasalar tarafından olumlu karşılandığını belirtti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dün sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede, Türkiye ekonomisine yönelik artan güven ve öngörülebilirliğin, dış finansman sağlamayı da olumlu etkilediğini belirterek, "2023 yılının ilk 5 ayında 2,9 milyar dolar net portföy çıkışı olurken Haziran 2023-Şubat 2024 döneminde 16,8 milyar dolar net portföy girişi gerçekleşti." ifadesini kullanmıştı.

Öte yandan, dün Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da ABD'li enerji şirketi Exxon Mobil ile yaklaşık 1,1 milyar dolar tutarında 2,5 milyon ton sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) için görüşüldüğünü açıklamıştı.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.000 ve 10.100 seviyelerinin direnç, 9.900 ve 9.800 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

ETİKETLER
Borsa Borsa İstanbul
Sıradaki Haber
Avrupa'nın geçen yıl doğal gaz üretimi azaldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:01
İsrail'in Gazze'de sivilleri hedef aldığı saldırılarda çok sayıda Filistinli öldü
12:59
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, görevinde kalma kararı aldı
12:56
7 bin 356 engelli bireye yatılı bakım hizmeti sunuluyor
12:57
HÜRJET yüksek performans manevralarına devam ediyor
12:43
Mersin'de motosiklet kaldırıma çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
12:39
Uzmanlar, Fed'in eylülden önce faiz indirimine gitmesi beklemiyor
Volkanik cürufta çilek yetiştiren liselilerden ilk hasat
Volkanik cürufta çilek yetiştiren liselilerden ilk hasat
FOTO FOKUS
HÜRJET yüksek performans manevralarına devam ediyor
HÜRJET yüksek performans manevralarına devam ediyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ