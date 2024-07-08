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Gündem
TRT Haber 08.07.2024 17:22

Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı seçilen Pezeşkiyan'ı tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, telefonda görüştüğü İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ı seçim zaferinden dolayı tebrik etti.

Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı seçilen Pezeşkiyan'ı tebrik etti

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran’ın seçilmiş Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Türkiye ve İran ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Erdoğan görüşmede, Türkiye ve İran ilişkilerinin köklü geçmişinden aldığı güçle yeni dönemde de her alanda gelişmeye devam edeceğine inandığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı seçilen Pezeşkiyan’ı seçim zaferinden dolayı tebrik ederken, yeni görevinde başarılar diledi.

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