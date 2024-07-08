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TRT Haber 08.07.2024 17:14

Ömer Çelik: Emekli konusu ile ilgili çalışılıyor

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, en düşük emekli maaşına yönelik, "Emekli konusu ile ilgili çalışılıyor. Çalışma devam ediyor, herhangi bir karar verilmiş değil. OVP'nin korunması esas olmak üzere toplumumuzun her kesiminin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Ömer Çelik: Emekli konusu ile ilgili çalışılıyor

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Çelik, parti genel merkezindeki AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından basın açıklaması yaptı.

Çelik, en düşük emekli aylığına yönelik soru üzerine şunları kaydetti;

Şimdi emekli konusuyla ilgili bir konu üzerinde çalışılıyor. Bugün ve yarın da bu çalışma devam edecek. Herhangi bir karar verilmiş değil. Fakat bir karar verilmediği için şu zamana yetişir, yetişmez diyemeyiz. Orta Vadeli Programın korunması esas olmak üzere, bu disiplinin korunması esas olmak üzere toplumun her kesiminin yanında olacağız.

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