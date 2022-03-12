Haber Giriş: 12 Mart 2022 Cumartesi 12:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleriyle görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleri Caferoviç ve Dodik ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen, Antalya Diplomasi Forumu"nun ikinci günündeki temasları kapsamında Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleri Şefik Caferoviç ve Milorad Dodik ile görüştü.
Görüşme, Erdoğan'ın konakladığı otelde basına kapalı gerçekleştirildi.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan
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