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Gündem
AA 10.03.2024 17:43

Erdoğan, Bakırköy Sahil-Bağcılar Kirazlı Metro Hattın'nın açılış sürüşünü yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün hizmete alınacak Bakırköy Sahil-Bahçelievler-Güngören-Bağcılar Kirazlı Metro Hattı'nın açılış sürüşünü yaptı.

Erdoğan, Bakırköy Sahil-Bağcılar Kirazlı Metro Hattın'nın açılış sürüşünü yaptı

Bağcılar'daki Molla Gürani Metro İstasyonu'nda yapılacak açılış törenine katılmak üzere İzmir'den uçakla Atatürk Havalimanı'na gelen Erdoğan, Bakırköy'e geçti.

İncirli istasyonundan metroya binen Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatman koltuğuna geçti. Erdoğan'ın kullandığı metro, Bağcılar'a hareket etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yolculuğu sırasında Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, eski TBMM Başkanı ve Başbakanlardan Binali Yıldırım ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç'ın da aralarında bulunduğu protokol üyeleri eşlik etti.

Erdoğan, Bakırköy Sahil-Bağcılar Kirazlı Metro Hattın'nın açılış sürüşünü yaptı

İlk seferini gerçekleştiren metro, bir süre sonra Molla Gürani İstasyonu'na vardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, metrodan indikten sonra hattın açılışını gerçekleştirmek üzere tören alanına geçti.

Bağcılar'dan Bakırköy Sahili'ne 13,5 dakikada ulaşılabilecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca inşa edilen, 8,4 kilometre uzunluğundaki metro hattında özgün mimari tasarımlara sahip 7 istasyon bulunuyor.

Hattaki istasyonlarda toplam 105 bin metrekare kapalı alan ve çevre düzenlemesi yer alırken, tren saatte 80 kilometre hıza ulaşabiliyor.

Erdoğan, Bakırköy Sahil-Bağcılar Kirazlı Metro Hattın'nın açılış sürüşünü yaptı

Günde 1 milyon yolcuya hizmet edecek hat sayesinde Bağcılar'dan Bakırköy Sahili'ne ulaşım 13,5 dakika sürecek; bir saatte tek yönde 70 bin yolcu seyahat edebilecek.

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