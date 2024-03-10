Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trafiği sorun olmaktan önemli ölçüde çıkaracağız

Bakırköy Sahil-Bahçelievler-Güngören-Bağcılar Kirazlı Metro Hattı'nın açılışı dolayısıyla Molla Gürani İstasyonu'nda düzenlenen törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'un ulaşımını rahatlatacak bir projenin açılışı nedeniyle vatandaşlarla bir araya geldiklerini, metro ve raylı sistem çalışmalarına hız kesmeden devam ettiklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ocak ayının son günlerinde İstanbul Havalimanı'na kadar uzanan 37,5 kilometre uzunluğundaki metro hattının Gayrettepe ile Kağıthane arasındaki bölümünü hizmete sunduklarını, böylece İstanbul'u hızı saatte 120 kilometreye çıkan, günlük 600 bin yolcu kapasiteli çok önemli bir yatırıma kavuşturduklarını belirtti.

İki hafta önce de "Kazlıçeşme-Sirkeci Raylı Sistemi ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım" projesini devreye aldıklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, neredeyse 1,5 asır boyunca şehre hizmet etmiş bu hattı tarihi kimliğine uygun şekilde yeni bir tasarımla, teknolojinin son imkanlarıyla tekrar ayağa kaldırdıklarını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu projeyle İstanbul'un raylı sistem hattı yanında turizm, spor, gezinti, bisiklet ve diğer imkanlarıyla göz kamaştırıcı bir sosyal ve kültürel değere sahip olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakırköy-Kirazlı Metro Hattı açılış töreninde konuşuyor. https://t.co/w7NfYk03eb — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) March 10, 2024

İstanbul'un giderek ağırlaşan trafik ve ulaşım sorununu hafifletmeyi görev edindiklerini, "Uğraştıran değil, ulaştıran İstanbul" olacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "5 yıl bitti, 5 yıl. Büyükşehir Belediyesi acaba kaç metro hattı yaptı? Yalandan başka bir şey yok. Rahmetli Kadir Bey'in yaptıklarına sahip çıkıyor, bizim yaptıklarımıza sahip çıkıyor. Veyahut da metronun adımı atılıyor, geliyor ona dolgu yapıyor. Sen busun ya, yaptığın bir şey yok. Dürüst ol dürüst! Fakat 31 Mart akşamı ben inanıyorum ki İstanbullu kardeşlerim bu yalana, dolana, talana, prim vermeyecek, 'Yolun açık olsun.' diyecek" ifadelerini kullandı.

Tören alanındaki vatandaşlara "Buna hazır mıyız?", "31 Mart akşamına kadar ana kademe, kadın kolları, gençler çalışıyor muyuz?" ve "Çok çalışıyor muyuz?" sorularını yönelten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "evet" yanıtını aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu duvarlardaki hani 'Tam ileri' diyor ya. İşte o tam ileriye, şimdi ona 'Tam ileri, yolun açık olsun.' demek lazım. Ve ben İstanbul bu kararı verdi diyorum. Yeni ulaştırma projelerini, yeni metro hatlarını tek tek hayata biz geçiririz. Açılışını yapmak üzere bir araya geldiğimiz Bakırköy Sahil-Bahçelievler-Güngören-Bağcılar Kirazlı Metro Hattı, bu çabalarımızın en son örneğidir. Uzunluğu 8,4 kilometre olan, günlük 1 milyon yolcu kapasiteli hattımızın üzerinde 7 istasyon bulunuyor. Metro hattımız, Kirazlı istasyonunda Başakşehir-Kirazlı hattı ile İncirli istasyonunda metrobüs ve Aksaray-Atatürk Havalimanı hattı ile Özgürlük Meydanı istasyonunda Marmaray ile Bakırköy istasyonunda ise İDO deniz otobüsleriyle entegre olacaktır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 5 yıl bitti Büyükşehir Belediyesi acaba kaç kilometre metro yaptı? pic.twitter.com/m83SrBvy4Y — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) March 10, 2024

"Raylı sistem ağlarının uzunluğunu 348 kilometreye çıkarıyoruz"

Metro hattımızın önümüzdeki 25 yıllık süreçte ekonomimize 6 milyar doların üzerinde kazanç sağlayacağı hesaplanıyor.

Uzunluğu 8,4 kilometre olan, günlük 1 milyon yolcu kapasiteli hattımızın üzerinde 7 istasyon bulunuyor."

Bugünkü açılışımızla birlikte İstanbul'da tamamlanan raylı sistem ağlarının uzunluğunu 348 kilometreye çıkarıyoruz.

Elbette burada durmayacağız, halen yapım aşamasında iki önemli metro hattımız daha var. İstanbul Havalimanı, Arnavutköy, Halkalı ile Altunizade, Çamlıca Camii, Bosna Bulvarı metro hatlarındaki çalışmalar devam ediyor.

Biri 31,5 kilometre diğeri 4,5 kilometre uzunluğundaki bu iki projemizi de en kısa sürede tamamlayarak şehrimizin istifadesine sunacağız.

Böylece İstanbul'un raylı sistem uzunluğu 384 kilometreyi bulacak Bakırköy sahil Bahçelievler, Güngören, Bağcılar, Kirazlı metro hattının ülkemize milletimize şehrimize ve sizlere hayırlı olmasını diliyorum.

Ulaştırma bakanlığımızın yanı sıra yüklenici firmalarımızı mühendisinden, işçisine projede emeği geçen herkesi canı gönülden tebrik ediyorum.

Bu hattı kullanacak İstanbullu kardeşlerime şimdiden hayırlı, güvenli, huzurlu, konforlu yolculuklar temenni ediyorum.

Aziz kardeşlerim İstanbul şehirlerden bir şehir değildir. İstanbul bizim için aşktır, sevdadır, tutkudur.

"İstanbul'u kaderine terk etmedik"

Bu Şehir aynı zamanda Türkiye'nin en büyük değeri, en büyük hazinesidir. İstanbul'a hizmet etmek İstanbul'un hizmetkarı olmak İstanbul'a eser kazandırmak açık söylüyorum bizim için şereftir onurdur bahtiyarlıktır.

CHP'nin güdümündeki ideolojik çevrelerin her türlü engelleme çabalarına rağmen bu yatırımları şehrimize kazandırdık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul şehirlerden bir şehir değildir. İstanbul bizim için aşktır, sevdadır, tutkudur. pic.twitter.com/Cyn5Tokx7F — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) March 10, 2024

İstanbul'a karşı mesuliyetimizin bilinciyle 2019'dan sonra da İstanbul'u kaderine terk etmedik.

Ulaştırma Bakanlığımız vasıtasıyla metro hatları başta olmak üzere raylı sistem projelerin devamını sağladık.

CHP'nin takoz siyasetine boyun eğip Marmaray'ı, Avrasya Tüneli'ni, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü yapmasaydık bugün durum çok daha kötü olurdu.

E Bunlar ne diyorlardı gerek yok… E peki Niye kullanıyorsun? Kullanma. Fakat biz isteseler de istemeseler de insanoğluna hizmet için varız.

Kardeşlerim İstanbul'u fetret devrinden kurtarmak için önümüzde tarihi bir fırsat var. 31 Mart seçimlerinin İstanbul için bir kader ve karar seçimi olduğu anlaşılıyor

Bu Şehirde yaşayan, meselelere vicdan penceresinden bakan herkes artık şu gerçeği görebiliyor.

İstanbul'u tahliye vazifesi olarak gören, yapacak başka işi olmadığı vakitlerde burayla ilgilenen zihniyetin şehri layıkıyla yönetmesi mümkün değildir.

Çünkü İstanbul maddi ve manevi kendisi dışında gül koklanmasına tahammülü olmayan bir şehirdir.

"İnşallah şehrimizi depreme daha dayanıklı hale getireceğiz"

Önümüzdeki 5 yıl boyunca 650 bin konutun dönüşümünü sağlayarak inşallah şehrimizi depreme daha dayanıklı hale getireceğiz.

İstanbul'un bir an önce sağlıksız yapı stokunu yenilemesi ve depreme hazırlanması gerekiyor.

Trafik, İstanbullu kardeşlerim için artık sorundan öte zulüm haline geldi.

Bir sonraki adımda inşallah karayolu ağırlığıyla raylı sistem ağırlığını eşitlemiş olacağız.

Dolayısıyla raylı sistem uzunluğunu 2029 yılına kadar 650 kilometrenin 10 yıl sonra da 1000 kilometrenin üzerine çıkaracağız.

Böylece Beylikdüzü'nden Avcılar'dan metroya binen bir istanbullunun boğazın altından geçerek Söğütlüçeşme'ye kadar güvenle metro konforunda ulaşmasını temin edeceğiz.

Deniz ulaşım payını üç yeni hat ile iki kat artıracağız. İstanbul'un iki yakasına iki büyük tünel yaparak ulaşımı rahatlatacağız.

Ortalama yolculuk süresi 64 dakikadan 39 dakikaya düşürerek trafiği bir sorun olmaktan önemli ölçüde çıkaracağız.

Rabbim yolumuzu bahtımızı açık etsin diyorum. İstanbullu kardeşlerimin tercihinin hizmetten eserden Cumhur İttifakı’nın gerçek belediyecilik vizyonundan yana olacağına yürekten inanıyorum.

Ayrıntılar geliyor...