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TRT Haber 10.03.2024 16:53

Türkiye ile Yunanistan arasında siyasi diyalog toplantısı

Ankara-Atina hattında ilişkilerin normalleşmesine yönelik diplomasi trafiği devam ediyor. Dışişleri Bakan Yardımcısı Burak Akçapar ile Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Alexandra Papadopoulou yarın Ankara'da istişarelerde bulunacak.

Türkiye ile Yunanistan arasında siyasi diyalog toplantısı

Dışişleri Bakanlığı toplantıya ilişkin detayları açıkladı. Buna göre, görüşme, Türkiye ve Yunanistan Dışişleri Bakanlıkları arasındaki siyasi diyalog çerçevesinde gerçekleşecek.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Burak Akçapar ile Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Alexandra Papadopoulou Ankara'da istişarelerde bulunacak.

İkili ilişkiler detaylı şekilde ele alınacak. Görüşmede, bölgesel ve uluslararası gelişmeler de değerlendirilecek.

İstişare toplantısı, 7 Aralık 2023'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yunanistan ziyaretinde imzalanan Atina Bildirgesi'nin devamı niteliği de taşıyor.

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