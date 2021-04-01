Haber Giriş: 1 Nisan 2021 Perşembe 16:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Erdoğan, AK Parti'nin 1 Nisan şakasını paylaştı
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisi tarafından hazırlanan 1 Nisan şakası videosunu sosyal medya hesabından paylaştı.
AK Parti'nin sosyal medya hesaplarından "1 Nisan" etiketiyle "Gerçekleştirdiğimiz bazı icraatlar" mesajıyla başlayan bir video yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da sosyal medyadan paylaştığı videonun ilk bölümünde CHP'li belediyelerin yaptığı heykel açılışlarına ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun restorasyonu yapılan 3. Ahmed Çeşmesi önündeki görüntülerine yer verildi.
#1Nisan pic.twitter.com/4my09NwKJg— AK Parti (@Akparti) April 1, 2021
Bu görüntülerin ardından "Tabii ki bu bir şakaydı, işte şimdi gerçekler" ifadelerinin kullanıldığı videoda, AK Parti hükümetleri döneminde hayata geçirilen projelerin görselleri yer aldı.
Etiketler: AK Parti Recep Tayyip Erdoğan
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