Sosyal medya hesabından bir mesaj paylaşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, aynı zamanda Cemiyeti İslami Partisi Başkanı olan Rabbani ile samimi bir görüşme gerçekleştirdiklerini aktardı.

Çavuşoğlu, "Afganistan’daki güncel durum, barış sürecindeki son gelişmeler ve İstanbul Toplantısı hakkında görüş alışverişinde bulunduk" bilgisini paylaştı.

-#Afganistan Eski Dışişleri Bakanı, Cemiyeti İslami Partisi Başkanı değerli kardeşim Selahuddin Rabbani ile samimi bir görüşme gerçekleştirdik.

-Afganistan’daki güncel durum, barış sürecindeki son gelişmeler ve İstanbul Toplantısı hakkında görüş alışverişinde bulunduk. pic.twitter.com/4bY6LFW2hG — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) April 1, 2021

Bakan Çavuşoğlu, geçen hafta Tacikistan ve Afganistan'ın eş başkanlığında Duşanbe'de düzenlenen Asya'nın Kalbi-İstanbul Süreci 9. Bakanlar Konferansı'na katılmıştı.

Afganistan'daki barış sürecinin önemli bir dönüm noktasına ulaştığını belirterek Doha'daki Afganlar arası müzakerelerin kalıcı bir barışa ulaşma umutlarını artırdığını kaydeden Çavuşoğlu, "Bu düşünceyle ve Afgan tarafların talepleri üzerine, Doha görüşmelerini tamamlamak ve canlandırmak için Türkiye'de üst düzey bir toplantıya ev sahipliği yapacağız. Toplantının mevcut barış çabalarına önemli bir katkı sağlayacağını ve Afganistan'ın gelecekteki siyasi yol haritasına ilişkin tartışmalarda anlamlı ilerleme kaydedileceğini umuyoruz. Bu toplantının eş düzenleyicileri olarak Katar ve Birleşmiş Milletler'e teşekkür ediyorum. Toplantının düzenlenme şekli konusunda tüm taraflarla birlikte çalışıyoruz. Başarısı için hepinizin desteğini bekliyoruz" sözlerini kullanmıştı.