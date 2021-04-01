Koronavirüs tedbirleri kapsamında birçok ülke sınırlarını kapatırken, 2021 yılında hac yolculuğunun yapılıp yapılmayacağı da merak ediliyor.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, hac yolculuğunun salgının seyrine bağlı olduğunu açıkladı.

Hac yolculuğunun gerçekleştirilebilmesi için tedbirlere uyulması gerektiğinin altını çizen Erbaş, “Dua edelim imkanlar oluşsun. Hiç olmazsa dünyanın her yerinden bir miktar Müslüman hacca gidebilsin bunun için hem tedbir hem duaya devam etmeliyiz” dedi.

“Mescid-i Aksa ziyaret edilmeli”

Ankara'da düzenlenen uluslararası hac sempozyumunun açılışına katılan Erbaş, 2015 yılında Kudüs bağlantılı umre turlarının başlatıldığını hatırlattı.

Erbaş, bu turlarla birlikte Kudüs ziyaretlerinin daha önem kazandığını söyledi.

Bütün dünya Müslümanlarının Mescid-i Aksa’yı ziyaret etmesinin farkındalık oluşturacağını söyleyen Erbaş, bunun bütün insanlığa gösterilmesi noktasında turların önemine dikkat çekti.