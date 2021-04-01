Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün toplanan Koronavirüs Bilim Kurulu’nun ardından, İngiltere varyantlı virüsün 81 ilde 180 bin 448 örnekte tespit edildiğini açıkladı.

Koca, İngiltere varyantının vakaların yüzde 75’ini oluşturduğunu ve klasik tip koronavirüsün yerini aldığını söyledi.

Ayrıca Güney Afrika varyantının 11 ilde 169 örnekte tespit edildiği, Brezilya varyantının 2 ilde 4 örnekte tespit edildiği ve California-New York varyantının da 1 ilde 2 örnekte tespit edildiği açıklandı.

“Mutant virüsün bulaşıcılığı daha fazla”

Ocak ayı itibarıyla Türkiye’de görülmeye başlayan mutant virüsle ilgili olarak Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Bulaşıcı Hastalıklar Birim Sorumlusu Dr. Kerime Altunay, TRT Haber’e konuştu.

Dr. Altunay mutant virüsün, kuluçka süresinin normal virüse göre daha uzun olduğunu vurguladı. Bu da başlarda yalnızca birkaç kişide görülen mutan virüsün bulaş hızının artmasına ve dolayısıyla daha fazla insanı enfekte etmesine neden oluyor.

-Ev içi bulaşma nasıl yayılıyor?

-Ankara’da ev içi bulaş oranı ne?

-Mutant virüsün yayılmasının en büyük nedeni ne?



Konuya dair merak edilenleri Bulaşıcı Hastalıklar Birim Sorumlusu Dr. Kerime Altunay @trthaber’e anlattı. pic.twitter.com/wiuJROtjco — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 1, 2021

“Ankara’da mutant virüs oranı yüzde 70”

Altunay, “Ankara’da yaklaşık olarak yüzde 70 oranında mutant virüs vakası var. Bunun yüzde 60’ını İngiltere mutantı, yüzde 10 kadarını da Güney Afrika ve Brezilya mutantı oluşturuyor.”

“Mutant virüsün bulaşı ev içinde daha fazla”

Salgının başından itibaren ev ziyaretlerine ara verilmesi konusundaki vurguyu hatırlatan Altunay, mutant virüsün ev ziyaretlerinde daha fazla bulaştığını açıkladı.

Bunun nedeni olarak ise ev içinde birbirine yakın şekilde ve maskesiz oturma, ortamın havalandırılmaması ve bir şeyler yiyip içme durumu gösteriliyor.

Ramazanda ev ziyaretleri yapılmamalı

Ramazan dönemindeki ev ziyaretlerinin bu yıl yapılmaması ve teravih namazları için havadar camilerin seçilmesi gerekiyor.

Camilerde sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına dikkat edilmesi büyük önem taşıyor.

Altunay, aynı zamanda toplu taşıma kullananların da çift maske takması tavsiyesinde bulundu.