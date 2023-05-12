Erbakan: İnce'ye kumpas kurulduğu ortada

Fatih Erbakan TRT Haber yayınında gündemi değerlendirdi. Muharrem İnce’nin, kumpası CHP'lilerin yaydığına ilişkin sözlerine dikkati çekti.

Erbakan, "Bu kararın arkasında bir kumpas olduğu ortada ve bu kumpas siyasetinin karanlık bir takım odakların dizayn etmeye çalışması siyaseti bizim tabi tasvip ettiğimiz onayladığımız bir durum değil üzüntü duyuyoruz" dedi.

[Muharrem İnce’nin adaylıktan çekilmesi] Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan: Bu kararın arkasında bir kumpas olduğu ortada. pic.twitter.com/3Fq7m4UFif — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 11, 2023

Erbakan, Muharrem İnce’nin çekilmesinin sonucu etkilemeyeceğini söyledi. "Bana kalırsa seçmeninin önemli bir kısmı sandığa gitmeyecek gidenlerin de hepsi sayın Kılıçdaroğlu’na oy verecek diye düşünmüyorum. Bir kısmının sayın cumhurbaşkanımıza oy vereceğini düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"İlk turda Cumhur İttifakı'nın kazanmasını bekliyorum"

Fatih Erbakan, cumhurbaşkanı seçiminin Cumhur İttifakı lehine ilk turda bitmesini beklediğini ifade etti.

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Erbakan, "Son bir kaç haftada gelişmeler Cumhur İttifakı lehine sayın cumhurbaşkanı lehine oldu oyların da ciddi bir şekilde arttığını desteğin arttığını hissediyoruz. En son Cumhur İttifakı mitingine 2 milyona yakın insanı katılması bunun en önemli göstergesi" açıklamasını yaptı.