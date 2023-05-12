Çok Bulutlu 10.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 12.05.2023 04:47

Erbakan: İnce'ye kumpas kurulduğu ortada

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’nin cumhurbaşkanı adaylığından çekilmesinin bir kumpasın sonucu olduğunu söyledi. Erbakan, seçimlerin ilk turda Cumhur İttifakı lehine sonuçlanmasını beklediğini ifade etti.

Erbakan: İnce'ye kumpas kurulduğu ortada

Fatih Erbakan TRT Haber yayınında gündemi değerlendirdi. Muharrem İnce’nin, kumpası CHP'lilerin yaydığına ilişkin sözlerine dikkati çekti.

Erbakan, "Bu kararın arkasında bir kumpas olduğu ortada ve bu kumpas siyasetinin karanlık bir takım odakların dizayn etmeye çalışması siyaseti bizim tabi tasvip ettiğimiz onayladığımız bir durum değil üzüntü duyuyoruz" dedi.


Erbakan, Muharrem İnce’nin çekilmesinin sonucu etkilemeyeceğini söyledi. "Bana kalırsa seçmeninin önemli bir kısmı sandığa gitmeyecek gidenlerin de hepsi sayın Kılıçdaroğlu’na oy verecek diye düşünmüyorum. Bir kısmının sayın cumhurbaşkanımıza oy vereceğini düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"İlk turda Cumhur İttifakı'nın kazanmasını bekliyorum"

Fatih Erbakan, cumhurbaşkanı seçiminin Cumhur İttifakı lehine ilk turda bitmesini beklediğini ifade etti.

Canlı Seçim Sonuçlarını Görmek İçin Tıklayın[Canlı Seçim Sonuçlarını Görmek İçin Tıklayın]

Erbakan, "Son bir kaç haftada gelişmeler Cumhur İttifakı lehine sayın cumhurbaşkanı lehine oldu oyların da ciddi bir şekilde arttığını desteğin arttığını hissediyoruz. En son Cumhur İttifakı mitingine 2 milyona yakın insanı katılması bunun en önemli göstergesi" açıklamasını yaptı.

ETİKETLER
Muharrem İnce Seçim 2023
Sıradaki Haber
Sinan Oğan: İnce'ye bir itibar suikastı yapıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
05:53
Balıkesir'de tarihi eser operasyonu: 3 gözaltı
05:50
Honda'nın geçen yıl net karı düştü
04:43
Sinan Oğan: İnce'ye bir itibar suikastı yapıldı
04:36
Elon Musk, Twitter CEO'luğunu bırakıyor
04:32
Trablus ile İstanbul arasında gemi seferleri başladı
04:09
Denizli'de sağanak nedeniyle caddeleri su bastı
Kız Kulesi yeniden ziyarete açıldı
Kız Kulesi yeniden ziyarete açıldı
FOTO FOKUS
SİPER hedefi tam isabetle vurdu
SİPER hedefi tam isabetle vurdu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ