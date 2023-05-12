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Gündem
AA 12.05.2023 02:44

Numan Kurtulmuş: İnce, FETÖ'vari operasyonlarla çekilmeye zorlandı

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmesine ilişkin, "Günlerdir sayın Kılıçdaroğlu 'kaset' diye bir şeyler sayıklıyordu. Ne olduğu önümüzdeki günlerde net şekilde ortaya çıkacak. Ama öyle görünüyor ki CHP'nin bir önceki adayı, bir şekilde FETÖ'vari operasyonlarla çekilmeye zorlandı" dedi.

Numan Kurtulmuş: İnce, FETÖ'vari operasyonlarla çekilmeye zorlandı
[Fotograf: AA]

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Bağcılar Belediyesi Halk Sarayı'nda amatör spor kulüpleri oyuncuları ve yöneticileriyle bir araya geldi.

Burada konuşan Kurtulmuş, İnce'nin cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmesine ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

"CHP'nin bir önceki dönem cumhurbaşkanı adayı, ortaya konulan baskılar sonucu cumhurbaşkanı adaylığından ayrılmak zorunda kaldı. Şimdi bazı trol CHP'li ve yandaşları sosyal medyada ortalığı bayram yerine döndürdüler. Günlerdir sayın Kılıçdaroğlu 'kaset' diye bir şeyler sayıklıyordu. Ne olduğu önümüzdeki günlerde daha net bir şekilde ortaya çıkacak. Ama öyle görünüyor ki CHP'nin bir önceki adayı, bir şekilde FETÖ'vari operasyonlarla çekilmeye zorlandı.''

Kurtulmuş, siyasette her zaman ahlakı savunduklarını, bunun dışında her türlü yoldan uzak durduklarını ifade etti.

Bu oyunu daha önce gördüklerini kaydeden Kurtulmuş, ''CHP Genel Başkanı rahmetli Deniz Baykal’ın nasıl genel başkanlıktan indirildiğini, aynen bugün olduğu gibi nasıl apar topar basın toplantısı yaparak genel başkanlığı bıraktığını hatırlıyoruz. O dönemde, 'Ben genel başkan olmayacağım.' diyenlerin nasıl genel başkanlığa getirildiğini biliyoruz." şeklinde konuştu.

''Her zaman spora ve sporcuya destek verdik''

Kurtulmuş, AK Parti'nin her zaman spora ve sporcuya destek verdiğini, bu destekler sayesinde Türkiye'nin birçok spor dalında dünya çapında başarılara imza attığını söyledi.

Türkiye'nin spor, eğitim, sağlık, ekonomi ve diğer alanlardaki başarılarının devamına ve Türkiye Yüzyılı hedefine yönelik çalışmalara aralıksız devam ettiklerini vurgulayan Kurtulmuş, "Sözü güçlü, gücü tesirli bir Türkiye'nin yüzyılı. Bunun için gayret ediyoruz, bunun için mücadele ediyoruz. Gençleri ülkemizin geleceğinin teminatı olarak görüyoruz ve gençlere yapılan yatırımları da en önemli yatırımların ilk sırasına koyuyoruz." diye konuştu

Kurtulmuş, Cumhur İttifakı'nın bu hedef ve inançla hareket ettiğini ve seçimlerden de galip çıkacağını söyledi.

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