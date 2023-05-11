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Gündem
DHA 11.05.2023 21:27

Bakan Kasapoğlu'ndan Karşıyaka'ya tesis müjdesi

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Göztepe'nin İnciraltı'ndaki tesis arazisinin tahsisinin ardından kentin 111 yıllık köklü temsilcisi Karşıyaka Spor Kulübü'nün altyapı tesislerini yapacağı arazinin tahsis törenine katıldı.

Bakan Kasapoğlu'ndan Karşıyaka'ya tesis müjdesi
[Fotograf: DHA]

Törende AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ ile milletvekili adayı Kerem Ali Sürekli de yer aldı.

Karşıyaka'nın İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı'yla proje geliştirip araziye standart boylarda 1 adet doğal çim, 1 adet sentetik çim saha, 2 adet küçük sentetik çim saha, 6 tenis kortu, 3'er basketbol ve voleybol sahası, tribünler, soyunma odaları ve halkın kullanımı için amfi tiyatro ile çocuk parkları yapılacak.

"İzmir için, Karşıyaka için tarihi bir ana tanıklık ediyoruz" diyen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Yeni şampiyonlar çıkarmak işin bu güzel alanı Karşıyaka'ya tahsis ediyoruz, hayırlı olsun. İzmir bir spor şehri. Dün İnciraltı'nda Göztepe için tesis seferberliğini başlattık, bugün Karşıyaka için başlatıyoruz.Bu değerli tesis en kısa zamanda gençlerimizin, evlatlarımızın hizmetinde olacak. Günde 3 bin gencimiz bu alanda spor yapacak. Bu pek çok açıdan öncü olmuş kulüp yeni destanlar yazacak" diye konuştu.

"1 buçuk yıl içinde bitecek"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Karşıyaka'nın altyapı tesislerinin inşaatının 1 buçuk yıl içinde biteceğini söyleyerek sözlerini şöyle sürdürdü:

"İzmir’de 3 stattan önce Karşıyaka’ya başladık ama o zamanki belediye ve orada yaşayanlar dava açtı. Alsancak ve Göztepe statlarını daha önce bitirdik. Ardından belediye biz yapalım dedi ama yapmadı. Bu iş yine bize kalacak ama önce Karşıyaka’nın üst liglere çıkması için söz alacağız. Birkaç ay içinde bu tesisin temelini atıp en geç 1 buçuk yıl içinde bitireceğiz."

Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı ise altyapı tesisleriyle hayalleri ve hedeflerinin gerçek olduğunu söyledi.

Projede 6 kort, 4 saha, amfi tiyatro, çocuk parkları yer alacak

Göreve geldiklerinde kulüp üyelerine önce borçları temizleme, transfer yasağını açma, tesisleşme ve en son sportif başarı sözü verip destek aldıklarını söyleyen Büyükkarcı, "Bu tesis önce hayalimiz, sonra hedefimizdi şimdi de gerçek oluyor.  111 yıllık hayali gerçekleştiriyoruz. Burası Karşıyaka için çok özel bir yer olacak. Burada genç fidanlar toprakla buluşacak. Karşıyaka için tarihteki en önemli kazanım olacak. Projede 6 kort, 4 saha, amfi tiyatro, çocuk parkları yer alacak. Karşıyaka için bu tesisle hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" dedi.

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İzmir Mehmet Muharrem Kasapoğlu
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