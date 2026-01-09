Enver İbrahim: Cumhurbaşkanı Erdoğan gerçek bir dost

Türkiye- Malezya dostluğu Malezya Başbakanı Enver İbrahim'in Türkiye ziyaretiyle daha da güçlendi.

Dostluk ve güvene dayanan ikili ilişkilerle ticaret ve yatırımın genişletilmesi hedefleniyor.

Enver İbrahim, TRT World'e Türkiye ile Malezya arasında stratejik ortaklık hedeflerine ilişkin açıklamalar yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile aralarındaki yakın dostluğun önemine değinen Enver İbrahim, bunun iki ülkeye yansımalarından bahsetti.

Enver İbrahim, küresel krizlere ve dünyada yaşanan insani sorunlara dikkati çekti. Temel nedenin ikiyüzlülük olduğunu söyledi.

Malezya Başbakanı İbrahim, açıklamalarında şunları kaydetti;

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin tüm bu yıllar boyunca attığı adımlar ve yaşadığı zorluklar sırasında yakın bir dostumdu ve gerçek bir dost olarak kalmaya devam etmektedir. Ancak daha da önemlisi, halklarımıza fayda sağlayacak ilişkileri sağlamlaştırmaktır. Üç yatırım aracılığıyla hedefimiz elbette 10 milyar dolara ulaşmak. Bu, Malezya gibi büyük bir ekonomi ve aynı zamanda yükselen bir güç için hala nispeten küçük bir rakam. Bu nedenle, yeni pazarlara girmemiz gerektiğini garanti altına almalıyız.

"Diplomatik ilişkilerimiz dostluk ve güvene dayanıyor"

Sonuçta diplomasi ve diplomatik ilişkiler de dostluk ve güvene dayanır. Elbette güvenlik veya siyasi, ekonomik çıkarlar da var. Bence derin bir güven ve dostluk söz konusu. İlişki kurmamız daha kolay. birinin diğerinden faydalanmaya çalışması gibi bir durum yok. Elbette deneyimlerimizi paylaşabiliriz. Ekonomik sistem ve deneyimler farklı olabilir.

"Küresel krizlerin nedeni maddiyat, hırs ve başarı takıntısı"

Ben her zaman “sürekli ahlaki eksiklik” terimini kullanırım. Aslında, bu ikiyüzlülük, akıl ve ahlaktan uzaklaşma, esasen olan biten budur. Bunun görülmesi gerekir. Odak noktası tamamen maddiyat ve hırs, ideallerin yitirilmesi ve etik kaygılardan yoksun yeni teknoloji, başarı ve ilerleme takıntısıdır.