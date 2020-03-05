Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Mecliste, gazetecilerin, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç hakkında hazırlanan fezlekeyle ilgili sorusunu yanıtladı.

"Takdir yüce Meclisindir"

Cumhurbaşkanına hakaret suçunun resen veya şikayet üzerine soruşturmaya imkan bulunan bir konu olduğunu belirten Gül, şunları söyledi:

"Dün Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma açtı. Soruşturma açılması, bir fezleke açılması demek, milletvekili olduğu için. Bu fezlekenin Adalet Bakanlığına ve Meclise gönderilmesi prosedürü işlemektedir. Soruşturmayla birlikte hazırlanan fezleke Bakanlığımıza gelmiştir, Bakanlığımız da bunu TBMM'ye göndermiştir. Fezleke iletilmiştir. Dolayısıyla bundan sonraki süreç TBMM'nin takdiridir. TBMM, takdiriyle, iradesiyle, bu süreci kendisi şekillendirecektir. Türkiye, bir hukuk devletidir. Tüm hukuk yolları Anayasa ve kanunlar çerçevesinde işletilmektedir. Takdir yüce Meclisindir, bundan sonraki sürecin belirleyicisi de değerli milletvekillerinin ve milletin takdiriyle şekillenecektir."

"Seçilmiş bir cumhurbaşkanına kimsenin hakaret etme hakkı yoktur"

Dünyanın her yerinde devlet başkanlarına hakaret etmenin suç olduğunu, başsavcılığın da soruşturma başlattığını açıkladığını vurgulayan Gül, Meclisteki iradeye karşı kimsenin bir şey söyleme hakkı bulunmadığını aktardı.

Eleştirilerin de olabileceğini dile getiren Gül, şu ifadeleri kullandı:

"Farklı düşüncede, farklı kanaatte olabilirsiniz ama hiç kimsenin bir kimseye hakaret etme hakkı yoktur. Hele seçilmiş bir cumhurbaşkanına kimsenin hakaret etme hakkı yoktur. Türkiye, hukuk devletidir. Hele şu dönemde daha bir birliktelik içinde olmak hepimizin ortak beklentisi, duygusudur. Savcılık soruşturma başlatmıştır, doğal sonucu fezlekedir. Fezleke Bakanlığımızca imzalanarak Meclise gönderilmiştir, konu Meclisin takdiri ve uhdesindedir."