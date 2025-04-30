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TRT Haber 30.04.2025 11:59

Engelli öğretmen atamaları yapıldı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bin 381 engelli öğretmen atama sonuçlarının ilan edildiğini duyurdu. Sonuçlara e-Devlet üzerinden erişilebiliyor. Bakan Tekin, ataması yapılan öğretmenlerin1 Eylül itibarıyla görevlerine başlayacağını söyledi.

Engelli öğretmen atamaları yapıldı

Millî Eğitim Bakanlığınca, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS-Lisans) sonuçlarına göre engelli öğretmen ataması, 62 farklı öğretmenlik alanında yapıldı.

Adayların 24 Şubat - 10 Mart 2025 tarihleri arasında atamaya esas belgeleri ile birinci aşamada başvuruları alınmıştı. Ön başvurusu onaylananların ikinci aşamada 16 - 28 Nisan 2025 tarihleri arasında tercih başvuruları alınmıştı.

Öğretmenler 1 Eylül itibarıyla görevlerine başlayacak

Bin 381 adayın tercihleri de dikkate alınarak EKPSS puanı üstünlüğüne göre ataması yapıldı.

Ataması gerçekleşen öğretmenler, 1 Eylül 2025 itibarıyla görevlerine başlayacak.

ETİKETLER
EKPSS Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Son Dakika Yusuf Tekin E-Devlet
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