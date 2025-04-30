MSB kaynakları: Suriye'nin toprak bütünlüğü ve siyasi birliği, Türkiye için temel bir önceliktir

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, haftalık basın bilgilendirme toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bakanlık kaynakları, Suriye’deki son duruma ilişkin sorular üzerine şunları söyledi:

"Suriye'nin toprak bütünlüğü ve siyasi birliği, Türkiye için temel bir önceliktir. Bu kapsamda, özerklik talepleri ve bu yöndeki açıklamalar, Suriye'nin egemenliğine ve bölgesel istikrara zarar verme potansiyeli taşımaktadır. Suriye’nin toprak bütünlüğünün parçalanmasına ve hangi kisveyle olursa olsun üniter yapısının bozulmasına rıza gösteremeyiz. Net bir biçimde vurgulamak gerekir ki özerk bölge ve/veya adem-i merkeziyetçi söylem veya faaliyetlere Suriye Yeni Yönetimi’nin karşı olduğu gibi biz de karşıyız.

Tişrin Barajı'nın kontrolüne ilişkin olarak; Suriye’nin varlıkları ve kaynakları Suriyelilere aittir. Baraj’ın devredilmesine ilişkin hususlar Suriye Geçici Hükümeti Savunma Bakanlığı ve bölgesel aktörler ile koordine edilmekte ve gerekli görüşmeler yapılmaktadır. Bu kapsamda; süreç yakından takip edilmektedir."

Türkiye'nin Pakistan'a silah yardımı yaptığı iddiası

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Türkiye’nin Pakistan’a Silah Yardımı Yaptığına dair haberlerle ilgili sorular üzerine şunları söyledi:

"Bazı basın yayın organlarında yer alan, "Türkiye, Pakistan'a 6 uçak dolusu silah gönderdi." iddiası doğru değildir. Türkiye'den hareket eden bir adet nakliye uçağı yakıt ikmali sebebiyle Pakistan'a iniş yapmıştır. Ardından belirlenen rotasında hareketine devam etmiştir. Yetkili kişi ve kurumların açıklamaları dışında yapılan spekülatif haberlere itibar edilmemelidir.

Türkiye Cumhuriyeti Millî Savunma Bakanlığı olarak, Güney Asya’da istikrarı tehdit eden ve bölgesel güvenliği ciddi biçimde zedeleyen Pakistan-Hindistan gerilimini büyük bir endişeyle takip etmekteyiz.

İki ülke arasında artan sözlü ve askeri tansiyonun, yalnızca bölge halklarını değil, tüm uluslararası toplumu tehdit eden sonuçlar doğurabileceği açıktır.

Bu nedenle Hindistan’ın sorumluluk sahibi davranarak gerilimi tırmandırıcı adımlardan kaçınması, uluslararası hukuk ve diplomasi çerçevesinde hareket etmesi zaruridir.

Türkiye, kardeş Pakistan’ın haklı güvenlik kaygılarını anlayışla karşılamakta; tarafların barışçıl çözüm yollarına yönelmesini ve uluslararası toplumun bu süreçte yapıcı bir rol üstlenmesini beklemektedir.

Türkiye Cumhuriyeti, Güney Asya’da istikrarsızlık yaratan her türlü tahrik ve provokatif eylemin karşısında olmaya devam edecek, barış ve güvenliğin tesisi için uluslararası platformlarda kararlılıkla çaba gösterecektir."

GKRY'nin KKTC'ye yönelik faliyetleri

Bakanlık kaynaklarıson dönem GKRY’nin KKTC’ye yönelik faaliyetleri ile ilgili sorulara şunları söyledi:

"Akdeniz ve Ege Denizi’ni istikrar ve refah bölgesi olarak görmek istediğimizi ancak barışçıl bir çözüm için çaba gösterirken millî hak ve menfaatlerimizden de asla taviz vermeyeceğimizi bir kez daha vurguluyoruz.

Nitekim son dönemde Kıbrıs Türkü kardeşlerimize yönelik bilinçli ve kasıtlı olarak nefret eylem ve söylemlerinin arttığı, Türk düşmanlığının körüklendiği, EOKA’cı terör zihniyetinin yeniden canlandırılmaya çalışıldığı görülmektedir.

Uluslararası hukuku ve insani değerleri hiçe sayan bu yaklaşım, Kıbrıs Türk halkının meşru haklarını ve güvenliğini hedef almaktadır.

Daha önce de benzerleri yaşanan bu tarz durumlar Kıbrıs’taki iki devletli çözüm vizyonunun ne kadar haklı ve gerçekçi olduğunu bir kez daha ortaya koymaktadır.

Türkiye; garantör devlet olarak uluslararası anlaşmalar ve uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru haklar çerçevesinde Kıbrıs’ta barış, huzur ve güvenliğin teminatı olmaya devam edecek; garantörlüğün kendisine vermiş olduğu yetkileri daha önce olduğu gibi kullanmaktan asla çekinmeyecektir."

Türkiye-ABD yüksek düzeyli savunma grubu toplantısı

Bakanlık kaynakları, Türkiye–ABD Yüksek Düzeyli Savunma Grubu Toplantısına dair sorulara şunları söyledi:

"Türkiye Cumhuriyeti – Amerika Birleşik Devletleri Yüksek Düzeyli Savunma Grubu toplantısı Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı Savunma Güvenlik Genel Müdürü Tümgeneral İlkay ALTINDAĞ ve Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı’nda Uluslararası Güvenlik İşlerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Vekili Katherine Thompson başkanlığındaki heyetlerin katılımıyla 28 Nisan 2025 tarihinde Ankara'da gerçekleştirilmiştir.

Taraflar, yakın zamanda karşılıklı olarak en üst düzeyde ifade edildiği üzere, iki ülke arasındaki samimi diyaloğu ilerletme arzusuyla savunma ve savunma sanayi iş birliğinin çeşitli veçhelerinin derinleştirilmesi imkânlarını ele almış, bölgesel ve uluslararası güvenlik meselelerine dair görüş alışverişinde bulunmuş ve stratejik ortaklığın daha da güçlendirilmesine ilişkin kararlılıklarını yinelemişlerdir.

Bir sonraki toplantının gelecek sene Amerika Birleşik Devletleri’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilmesi kararlaştırılmıştır."

Teğmenlerle ilgili basına yansıyan dezenformasyon

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, teğmenlerin idare mahkemesine başvurması sebebiyle bakanlık savunmasında geçen ifadelere yönelik sorular üzerine şunları söyledi:

"MSB savunmasında ‘ajan’ kelimesinin kullanılmasına ilişkin, bahsi geçen ifade “idare ajanı” terimi olup, devlet tüzel kişiliği veya diğer yönetim idareleri adına kamusal faaliyetleri yürüten kamu görevlisine verilen isimdir. Memur, hakim, savcı, asker, akademisyen gibi diğer özel nitelikli kamu görevlilerini de kapsar. Bu tabir kamu görevi icra edenler için literatürde sıklıkla kullanılan hukuki bir terimdir."

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Harita Genel Müdürlüğünde düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuştu.

Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetlerinin operasyon ve faaliyetlerine önemli katkılar sağlayan, imkan ve kabiliyetleriyle birçok kamu kurumunu destekleyen Harita Genel Müdürlüğünün kuruluşunun 130'uncu, genel müdürlük oluşunun ise 100'üncü yılını kutladı.

Kut'ül Amare Zaferi'nin yıl dönümünde şehitler ve gazileri rahmetle anan Aktürk, tüm işçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü de kutladı.

İkili ilişkiler

Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ikili ilişkiler ve uluslararası görevler kapsamında, başta Kıbrıs, Azerbaycan, Libya, Kosova, Bosna Hersek ve Katar olmak üzere kardeş, dost ve müttefik ülkelere destek vermeyi sürdürdüğünü belirtti.

Yunanistan ile son dönemde oluşan olumlu atmosferin korunması ve daha da ileriye taşınması adına karşılıklı iyi niyet ve diyalog çabalarının devam ettiğini söyleyen Aktürk, şunları kaydetti:

"Türkiye ile Yunanistan heyetleri arasında Güven Artırıcı Önlemler Toplantılarının yeni turu 28 Nisan'da Selanik'te gerçekleştirilmiştir. Olumlu bir havada geçen toplantıda, 2025 yılı boyunca daha önce mutabık kalınan Güven Artırıcı Önlemler ile 2026 yılı uygulama planında yer alacak faaliyetler ele alınmış, bir sonraki toplantının Türkiye’de icra edilmesi konusunda karara varılmıştır."

28-29 Nisan'da Kara Kuvvetleri Komutanlığı heyetinin, Yunanistan Kara Kuvvetleri Komutanlığını ziyaret ettiğini hatırlatan Tuğamiral Aktürk, 6-7 Mayıs'ta 9'uncu Hudut Tugay Komutanı'nın Yunanistan 3'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanı'nı, 6-9 Mayıs tarihleri arasında ise Yunanistan Milli Savunma Kolejinden bir heyetin Milli Savunma Üniversitesini ziyaret etmesinin planlandığını belirtti.

Türkiye-ABD Yüksek Düzeyli Savunma Grubu Toplantısı'na ilişkin konuşan Aktürk, şu bilgileri verdi:

"Bakanlığımızdan Savunma ve Güvenlik Genel Müdürümüz ile ABD Savunma Bakanlığından Uluslararası Güvenlik İşlerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Vekili başkanlığındaki heyetlerin katılımıyla 28 Nisan’da Ankara’da gerçekleştirilmiştir. Söz konusu toplantıda, savunma ve savunma sanayi iş birliği imkanlarının geliştirilmesi ile bölgesel ve uluslararası güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunulmuş, stratejik ortaklığın daha da güçlendirilmesine ilişkin kararlılık vurgulanmıştır. Taraflar bir sonraki toplantının önümüzdeki yıl ABD ev sahipliğinde yapılması konusunda mutabık kalmıştır."

Aktürk, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in, 2-3 Mayıs'ta, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde düzenlenen TEKNOFEST'e katılacağını aktardı.

İsrail

Tuğamiral Aktürk, İsrail'in, 7 Ekim 2023'ten bu yana Filistin halkına yönelik toplu katliamlarına, onları yerlerinden etmeye ve temel insani ihtiyaçlarından mahrum bırakmaya devam ettiğini ifade etti.

İsrail'in, bölgede istikrar ve güvenliğin en büyük tehdidi haline geldiğini belirten Aktürk, barış çabalarının hızlandırılması, ateşkese geri dönülmesi ve insani yardımların bir an evvel ulaştırılması gerektiğini vurguladı.

Terörle mücadele ve hudut güvenliği

Türk Silahlı Kuvvetlerinin, ülkenin savunma ve güvenliği için var gücüyle çalışmaya, tüm risk ile tehdit unsurlarına karşı mücadelesine kararlılıkla devam etmekte olduğunu vurgulayan Aktürk, şöyle devam etti:

"Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 1, mağarada tespit edilen ve teslim ol çağrısına uyan 2 olmak üzere 3 PKK'lı terörist teslim olmuş, hudutlarımızda 1'i terör örgütü mensubu olmak üzere 104 şahıs yakalanmış, 1893 şahıs engellenmiştir. Böylelikle 1 Ocak'tan bugüne kadar sınırlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 1666'ya, engellenen kişi sayısı da 27 bin 507'ye ulaşmıştır. Suriye Harekat alanlarında ise 8 Ocak'tan bu yana sürdürülen 'tünel imha' faaliyetleri kapsamında bugüne kadar Tel Rıfat bölgesinde yaklaşık 85, Menbiç bölgesinde ise 95 kilometre uzunluğundaki tüneller imha edilmiştir."

Eğitim ve tatbikatlar

Türk Silahlı Kuvvetlerin, eğitim ve tatbikat faaliyetlerine de kesintisiz devam ettiğini dile getiren Aktürk, 14-25 Nisan'da gerçekleştirilen Milli Anadolu Kartalı Eğitimi'nin başarıyla tamamlandığını belirtti.

Doğu Akdeniz'de 24 Nisan'da başlayan ve 17 ülkenin katılımıyla düzenlenen Kurtaran tatbikatının bugün sona ereceğini ifade eden Aktürk, şunları kaydetti:

"21 Nisan-9 Mayıs tarihleri arasında Birleşik Arap Emirlikleri’nde Desert Flag, 28 Nisan-31 Mayıs tarihleri arasında yerinden katılım ile Steadfast Cobalt, 28 Nisan-11 Mayıs tarihleri arasında Gürcistan’da NATO-Gürcistan Krize Müdahale Harekatı tatbikatları devam etmektedir. 5-16 Mayıs tarihleri arasında, İzmir’de EFES-2025 Bilgisayar Destekli Komuta Yeri, Ankara’da Türkiye-Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Özel Kuvvet Eğitimi, Edirne’de Trakya-2025, Karadeniz, Marmara, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz’de Denizkurdu-II, İstanbul’da Eurasian Peace tatbikatlarının icra edilmesi, 3-29 Mayıs tarihleri arasında, Almanya’da Formidable Shield, İtalya’da Mediterranean Strike, Estonya’da Locked Shields, İspanya’da Spanish Minex tatbikatlarına katılım sağlanması planlanmaktadır."

Envantere yeni giren silah sistemleri

Türk Silahlı Kuvvetlerinin, modern ve güçlü savunma ile güvenlik kapasitesini her geçen gün arttırdığını ifade eden Aktürk, bu kapsamda Kara Kuvvetleri Komutanlığınca muhtelif miktarda, MİKON İHA Sistemi, Modüler Gündüz Görüş Kamerası ile, 5,56 milimetre hafif makineli tüfek, muayene ve kabul faaliyetleri tamamlanarak envantere alındığını belirtti.

Aktürk, TEKNOFEST kapsamında yapılacak faaliyetlere ilişkin şunları söyledi:

"1-4 Mayıs tarihleri arasında KKTC Ercan Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST KKTC'ye Milli Savunma Bakanlığı standı, SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları dahil çeşitli hava araçları ve askeri bandonun yanı sıra Bakanlığımıza bağlı Makine Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi ve ASFAT ile katılım sağlanmaktadır. Bakanlığımızın stantları ile hava unsurlarımızın statik/dinamik gösterileri ve Armoni Mızıkası Komutanlığımızın konserine gençlerimiz başta olmak üzere tüm halkımızı bekliyoruz."

Öğrenci ve personel temini

Personel ve askeri öğrenci alım ile temin faaliyetlerinin planlandığı gibi devam ettiğini bildiren Aktürk, mayıs, haziran ve temmuz dönemlerinde silah altına alınacak yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçlarının bugün itibarıyla e-Devlet'ten, askerlik şubelerinden ve MSB'nin mobil uygulamasından öğrenilebileceği bilgisini verdi.