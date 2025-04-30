Elektronik kelepçe ile anlık takip

İçişleri Bakanlığı Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezinde (GAMER) faaliyet gösteren ve 2021'de kurulan Elektronik İzleme Merkezi, şiddet uyguladığı için elektronik kelepçe takılmasına karar verilen yükümlülere yönelik izleme çalışmalarını yürütüyor.

Merkezde, şiddete uğrayan mağdur kadınların tekrar aynı şiddet olayına maruz kalmaması için elektronik kelepçe takılması kararı verilen yükümlüler, kesintisiz olarak elektronik ortamda takip ediliyor.

Elektronik kelepçe takmakla yükümlü kılınan kişi, şiddete uğrama ihtimali olan kişiye belirlenen mesafeden fazla yaklaşırsa merkeze kelepçelerdeki GPS üzerinden uyarı sinyali düşüyor.

Bu uyarı sinyali üzerine personel, eş zamanlı olarak hem yükümlüyü arayıp mağdurun bulunduğu koordinattan ayrılması hem de mağduru arayıp güvenli bölgede kalması yönünde bilgilendirme yapıyor.

Yükümlü "ihlal" hareketine devam ederse, merkez tarafından mağdura en yakın kolluk personeli belirlenen bölgeye yönlendiriliyor ve yükümlü hakkında işlem başlatılıyor.

1178 yükümlü takip ediliyor

Merkezde yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi veren EGM Asayiş Daire Başkanlığı Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Şube Müdürü Dr. Sibel Özdemir, "Gönül isterdi ki tüm dünyada da ülkemizde de böyle bir olay, böyle bir sorun olmasın. Ama olduğu sürece biz İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü, Emniyet Teşkilatı olarak izleme merkezimizle teknolojik çözümlerle buradayız." dedi.

Özdemir "Elektronik İzleme Merkezi kurulduğu günden bu yana 7 bin 168 vakayı takip etti, şu anda aktif olarak 1178 vakayı izliyoruz. Böylelikle 'yasak bölge ihlali' veya 'sabotaj girişimi' gibi durumlar nedeniyle de 27 bin ihlal tutanağı düzenlendi." bilgisini paylaştı.

Türkiye'nin kadına yönelik şiddetle mücadelede bu sistemi doğrudan kullanan nadir ülkelerden biri olduğuna işaret eden Özdemir, merkezin 1500 elektronik kelepçe izleme kapasitesine sahip olduğunu, gerek duyulduğunda bu kapasitenin artırılabileceğini aktardı.

Mağdura yaklaşıldığında sistem "alarm" veriyor

Elektronik İzleme Merkezinde 7/24 takip yapıldığını vurgulayan Özdemir, "Ekranlarımız hiçbir zaman, hiçbir şekilde kapanmıyor. Şahıslar nereye giderse gitsin buradan takibini yapıyoruz. Yükümlü şahıslara kelepçe takıldıktan sonra tabii ki biz onların hareket özgürlüğünü, seyahat özgürlüğünü kısıtlamıyoruz. Tek bir şartımız var. Cihaza yönelik bir sabotaj girişimi olmayacak. Mağdura, yani şiddet uyguladığı şahsa tekrar yaklaşmayacak. Mağdura yaklaştığında sistem bir ihlal olarak alarm üretiyor ve burada da müdahale sürecine başlıyoruz." ifadesini kullandı.

Şiddet tekrarında yüzde 90'ın üzerinde azalma yaşandı

Elektronik kelepçe uygulamasının caydırıcılığının yüksek olduğunu vurgulayan Özdemir, şunları kaydetti:

"Belli bir süre içerisinde, dönem içerisinde takip ettiğimiz bu yükümlü şahısların, cihazları çıkardıktan sonraki süreçte de o mağdura yönelik bir şiddet eyleminde olup olmadığının takibini yaptık. Yüzde 90-95 oranında bir azalma olduğunu gördük. Bu anlamda caydırıcılık veya etkililik anlamında da gerçekten bu sistemin işe yaradığını ifade edebiliriz."