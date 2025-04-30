Çok Bulutlu 14.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 30.04.2025 10:33

İşte evlenecek çiftlere yeni destek kampanyasının detayları

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evlenecek çiftlere yeni destek kampanyasının detaylarını açıkladı. Bakanlık tarafından 20 firma ile yapılan anlaşmaya göre yeni evlenenler için özel indirimler yapılacak.

İşte evlenecek çiftlere yeni destek kampanyasının detayları

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ankara'da evlenecek çiftlere yeni destek kampanyasının detaylarını açıkladı. 

Bakan Göktaş, Aile ve Gençlik Fonundan yararlanacak gençlere güzel bir destek sunduklarını belirterek, şöyle konuştu:

"20 firmamız, evlenecek gençlerimize özel indirimler sunacak"

Yeni yuvalara, yeni hayatlara bir katkı sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Biraz sonra imzalayacağımız protokolle 20 firmamız, evlenecek gençlerimize özel indirimler sunacak. Ben bu vesileyle tüm firmalarımıza ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum.

Aile,bizi biz yapan değerlerin özüdür, kaynağıdır. Bu özü, bu kaynağı korumak, geleceğimize yapılan en kıymetli yatırımdır. Bu bilinçle, 2025 Aile Yılı’nı bir başlangıç yılı ilan ettik.

Sadece bir yıl değil, yeni bir vizyon, yeni bir yolculuk başlattık.

Sayın Cumhurbaşkanımız, Aile Yılını ilan ederken, vatandaşlarımızla müjdeler paylaşmıştı.

Onlardan biri de Aile ve Gençlik Fonu kapsamında yürüttüğümüz “Evlenecek Gençlerin
Desteklenmesi Projesi”nin 81 ilimizde yaygınlaştırılmasıydı.

Ve aynı gün, Türkiye’nin dört bir yanından evlenecek gençlerimizin başvurularını almaya başlamıştık. Bugün 98 bin çiftimizin başvuruda bulunması projeye gösterdikleri ilginin en somut kanıtıdır.

Program kapsamında ise bugüne kadar 55 bin 296 gencimizin sağlıklı ve güçlü aileler kurmaları için eğitim ve aile danışmanlığı hizmeti sunduk.

Aile ve Gençlik Fonu’ndan faydalanan 15 bin 304 gencimize bugüne kadar 1 milyar 147 milyon lira
kredi ödemesi gerçekleştirdik. Nikah tarihleri yaklaştıkça hak sahibi çiftlerimize kredi ödemelerini yapmaya edeceğiz.

Şimdi de, özel sektörümüzün değerli katkılarıyla, her bir çiftimize hayat yolculuklarında yeni imkânlar sunuyoruz.

Mobilyadan beyaz eşyaya, ev tekstilinden mutfak eşyalarına kadar özel indirimler

Mobilyadan beyaz eşyaya, ev tekstilinden mutfak eşyalarına kadar ihtiyaçlarını karşılayacak ürünleri özel indirimlerle temin etmelerini mümkün kılıyoruz.

Destek veren firmalar, mevcut indirimlere ek olacak şekilde %5’ten %35’e varan oranlarda
indirimler sağlayacak.

Gençler, e-devlet’ten edinecek indirim kodu ile kolaylıkla kampanyadan faydalanabilecek

Bunun yanı sıra yerelde de valiliklerimiz, belediyelerimiz, yerel işletmelerimizle iş birliği yaparak, genç çiftlerimize farklı alanlarda destekler sunmaya devam ediyoruz.

Projeden faydalanacak gençlerimiz, e-devlet’ten edinecekleri indirim kodu ile kolaylıkla bu imkândan faydalanabilecek. Bu sayede, gençlerimizin evlilik süreçlerini daha kolay ve huzurlu hale getireceğiz. Gençlerimize destek olacağız. Yeni kurulan yuvalara güç katacağız".

İşte evlenecek gençlere özel indirimler sunan 20 firma:

Vestel, Bellona, İstikbal, Mondihome, Arçelik, Beko, Hepsiburada, Kütahya Porselen, Modalife, Karaca, Kelebek, Doğtaş, Lova yatak, Englısh Home, Fakir, Adore, Hatemoğlu, Tümbir, Damat- Tween, KİP

ETİKETLER
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Aile Yılı Mahinur Özdemir Göktaş
Sıradaki Haber
Güvenlik kameraları kapatılan otelin müdürü yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:18
Volkswagen Grubu'nun yılın ilk çeyreğinde karı yüzde 37 geriledi
11:12
Hindistan'da otel yangını: 15 ölü
11:13
Elektronik kelepçe ile anlık takip
11:08
Merkez bankaları yoğun bir mayıs ayına hazırlanıyor
11:08
Mayıs'ta ekonomi gündemi yoğun olacak
10:45
Hizmet Üretici Fiyat Endeksi martta arttı
İsrail saldırıları altındaki Gazze'de günlük yaşam
İsrail saldırıları altındaki Gazze'de günlük yaşam
FOTO FOKUS
TRT ortak yapımı 'Kut’ül Amare-Masaldan Gerçeğe' beyaz perdede
TRT ortak yapımı 'Kut’ül Amare-Masaldan Gerçeğe' beyaz perdede
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ