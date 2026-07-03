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TRT Haber 03.07.2026 12:12

En düşük emekli aylığı teklifi Meclis'e sunuldu

AK Parti, en düşük emekli aylığının 23 bin 552 liraya çıkarılmasını öngören kanun teklifini Meclis Başkanlığı'na sundu.

En düşük emekli aylığı teklifi Meclis'e sunuldu

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