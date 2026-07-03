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Gündem
TRT Haber 03.07.2026 10:00

Memur ve emeklilerin zam oranları belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) haziran ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte, milyonlarca memur, memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kur emeklisinin yılın ikinci yarısında alacağı maaş artış oranları netleşti.

Memur ve emeklilerin zam oranları belli oldu

TÜİK verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haziran ayında aylık bazda yüzde 0,99 artış kaydetti.

Haziran ayı verilerinin paylaşılmasıyla, yılın ilk 6 ayına ilişkin enflasyon kümülatifi oluşarak maaş zamlarının hesaplanmasında temel teşkil eden veriler tamamlanmış oldu.

Emekli maaşlarında artış oranları

Açıklanan veriler doğrultusunda, 6 aylık enflasyon farkına göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin temmuz ayı maaş artış oranı yüzde 17,76 olarak gerçekleşti. Bu oran, söz konusu emekli gruplarının temmuz döneminden itibaren alacağı doğrudan enflasyon farkını temsil ediyor.

Memur ve memur emeklisi için yüzde 13,52

Hizmet sözleşmeleri ve enflasyon farkı hesaplamaları neticesinde, memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yansıyacak artış oranı da belli oldu. Buna göre, memur ve memur emeklileri yılın ikinci yarısı için yüzde 13,52 oranında zam alacak.

Söz konusu artışlar, temmuz ayından itibaren geçerli olmak üzere maaşlara yansıtılacak.

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