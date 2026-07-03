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Gündem
TRT Haber 03.07.2026 09:34

MİA, "Ankara Zirvesi, NATO 3.0 Tartışmaları ve Türkiye" raporunu yayımladı

Milli İstihbarat Akademisi (MİA), "Ankara Zirvesi, NATO 3.0 Tartışmaları ve Türkiye" başlıklı raporunu yayımladı.

MİA, "Ankara Zirvesi, NATO 3.0 Tartışmaları ve Türkiye" raporunu yayımladı

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