Parçalı Bulutlu 26.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 17.08.2026 14:13

Katil İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 73 bin 399'a yükseldi

Soykırımcı İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 73 bin 399'a yükseldi.

Katil İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 73 bin 399'a yükseldi

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı.

Son 48 saatte Gazze'deki hastanelere 5 ölü ve 18 yaralının getirildiği kaydedildi. Cenazelerden 2'sinin yeni saldırılarda hayatını kaybedenlere, 3'ünün ise enkaz altından çıkarılanlara ait olduğu ifade edildi.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 1265 kişinin yaşamını yitirdiği, 4 bin 198 kişinin yaralandığı, enkaz altından ise 813 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığı kaydedildi.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 73 bin 399'a, yaralı sayısının 174 bin 310'a yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.

ETİKETLER
İsrail Gazze Filistin Devleti
Sıradaki Haber
Fransa'nın batısında 1700 hektar alanın kül olduğu yangın kontrol altına alındı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:39
Altın fiyatlarında son durum
15:56
Mavi Vatan'daki koruma alanları genişliyor
15:43
İsrailli soykırım destekçisi bakan Smotrich'ten Gazze'nin tamamen işgal edilmesi çağrısı
15:02
Fox News: Trump, Hürmüz'de ABD'nin faaliyetlerini engellemesi halinde Umman'ı "bombalayacaklarını" söyledi
14:43
Endonezya'da 7,7 büyüklüğündeki depremde can kaybı 68'e yükseldi
14:40
Trump, İran'ın nükleer silaha sahip olmasını engellemenin "bir numaralı hedef" olduğunu belirtti
AFAD ekipleri zorlu görevlere Aladağlar'ın sarp yamaçlarında hazırlanıyor
AFAD ekipleri zorlu görevlere Aladağlar'ın sarp yamaçlarında hazırlanıyor
FOTO FOKUS
MARLİN SİDA mayın harbi yeteneği kazandı
MARLİN SİDA mayın harbi yeteneği kazandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ