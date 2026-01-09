En düşük emekli aylığı 20 bin liraya çıkıyor

AK Parti Grup Başkan Vekili Abdullah Güler, TBMM'de yaptığı basın açıklamasında emekli aylıklarına yapılacak zam oranları ve en düşük emekli maaşına ilişkin detayları paylaştı.

Güler, emeklilerin gelir seviyesini artırmaya yönelik önemli adımlar atıldığını belirtti.



AK Parti Grup Başkan Vekili Abdullah Güler'in açıklamarından öne çıkanlar şu şekilde:

"SSK ve Bağ-Kur emekli aylıkları, Ocak ve Temmuz aylarında 6 aylık TÜFE oranları esas alınarak; memur emekli aylıkları (Emekli Sandığı) ise enflasyon farkına ilave olarak toplu sözleşmede öngörülen oranlar dikkate alınarak artırılmaktadır.

Buna göre 2026 yılı itibariyle SSK ve Bağ-Kur emekli aylıkları Ocak 2026 tarihinden itibaren yüzde 12,19 oranında; memur emekli aylıkları ise (Emekli Sandığı) yüzde 6,85 oranındaki enflasyon farkı dahil olmak üzere toplam yüzde 18,60 oranında artırılmaktadır.

Ayrıca toplu sözleşme görüşmeleri sonucunda alınan hakem kurulu kararı uyarınca da taban aylık katsayısına bir katsayısının ilave edilmesiyle oluşan taban aylık artışı da aylıklara ayrıca yansıtılacak ve 2026 yılı Ocak-Haziran dönemi için geçerli olacaktır.

Bununla birlikte halen 16 bin 881 TL olarak ödenen en düşük emekli aylığı, 6 aylık enflasyon oranı olan yüzde 12,19'un üzerinde, yaklaşık Emekli Sandığı'ndan emekli olan emeklilerimize uygulanan zam oranına yaklaşık o da %18,48 oranında artırılmak suretiyle 20 bin TL'ye yükseltilmektedir.

Sosyal devlet ilkesinin bir gereği olarak 2026 yılı Ocak döneminden itibaren en düşük emekli aylığı ödemesi 20 bin TL olarak uygulanacaktır.

Site yönetimlerine düzenleme

AK Parti Grup Başkan Vekili Abdullah Güler, site yönetiminde yaşanan keyfiliği sonlandırmayı amaçladıklarını belirterek, "Yaşanan güçlüklerde de dikkate alınmak suretiyle karar nisabını 5’te 4 yerine 3’te 2 olarak uyguluyoruz. Ve aidat yükseltilmesi hususlarında mutlaka kat malikleri genel kurula bırakılmasını öneriyoruz" dedi.

"Kooperatiften kaynaklı hukuki sorunları da bu suretle engellemiş olacağız"

Kooperatifler kanunu ile ilgili de açıklama yapan Güler şunları söyledi:

"Kooperatifler kanununda yapılan düzenleme ile de yapı kooperatiflerinin son konut tamamlanmadan ve kesin maliyet hesabı ortaya çıkartılmadan ortaklara bireysel tapu devri hususunda da bir önlem geliştiriyoruz. Dolayısıyla ileride meydana gelecek mülkiyet sorunları ve kooperatiften kaynaklı hukuki sorunları da bu suretle engellemiş olacağız.

Yine Damga Vergisi Kanunu’nda yapılan bazı düzenlemeler var. Son dönemlerde Toplu Konut İdaresi Başkanlığımız tarafından yürütülmekte olan gerek deprem bölgesindeki konut yapımları gerekse de sosyal konutla beraber kentsel dönüşüm kapsamında yürütülen çalışmalardaki Damga Vergisi’nden kaynaklı bazı belirsizlikler vardı. Bu teklifimizde yine bu belirsizliği ortadan kaldırıp bundan bir muafiyet getirmeyi arzu ediyoruz.

"TOKİ'nin doğrudan mirasçılık belgesi talep edebilmesine imkan sağlıyoruz"

Yine Toplu Konut Kanunu’nda yapılan düzenlemelerle TOKİ sözleşmelerinde elektronik ortamda da kimlik doğrulama yapılabilmesini arzu ediyoruz. TOKİ'nin doğrudan mirasçılık belgesi talep edebilmesine imkan sağlıyoruz. TOKİ'nin dava ve icra işlemlerinde bazı vergi ve harçlardan da muafiyet sağlıyoruz. Sosyal konut alanlarında sürecin hızlandırılması amacıyla da devir veya acele kamulaştırma yapabilmesi imkanını da yine kanunla sağlamaya çalışıyoruz.

Diğer bir husus da Çevre Kanunu’nda yapılan düzenlemelerle de Anayasa Mahkemesinin iptali sonrasında ortaya çıkan bazı hukuki belirsizlik ve boşluklar giderilmekte. Bu kanunda çevre danışmanlık firması ve yetkilendirilmiş kişi tanımları kanun düzeyine taşınarak uygulanacak yaptırımlar ve sorumluluk alanlarında yeniden belirliyoruz.

Özelleştirme uygulamaları hakkında kanunda yapılan düzenleme ile mahalli idareler ve bunlara bağlı kuruluşların şirket ve kooperatif edinimleri ile bunlara bağlı olaraktan ortaya konulacak kuralları belli bir hukuki belirliliğe taşıyoruz. Mevcut şirketlerde yapılacak yeni edinimler ise Cumhurbaşkanımızın onayına tabi kılınması hedeflenmekte. Bu şekle gerek bağış gerekse de farklı hukuki arkadan dolanmalar suretiyle kontrolsüz şirket edinimleri gibi hususları da önlemiş olacağız. Çok değerli basın mensupları"

