Ankara
Gündem
TRT Haber 09.01.2026 11:14

AK Parti Sözcüsü Çelik: Suriye’de kardeşlerimizin kaderi bir, geleceği birdir

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Suriye'de Kürt, Arap, Türkmen bütün kardeşlerimizin kaderi bir, geleceği birdir. Zaman, doğru adımlar atma zamanıdır" dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik: Suriye’de kardeşlerimizin kaderi bir, geleceği birdir
[Fotograf: AA]

AK Parti Sözcüsü Çelik, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Suriye’deki son duruma ve Türkiye’nin bölgeye yönelik stratejik vizyonuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Suriye’nin iç barışının ve toprak bütünlüğünün Türkiye için hayati önem taşıdığını vurgulayan Çelik, bu durumun aynı zamanda bölge barışı için "stratejik bir anahtar" niteliğinde olduğunu kaydetti.

Çelik, açıklamasında şunları kaydetti;

Suriye’de “tek devlet, tek ordu, tek Suriye” ilkesi herkesin hakkını ve geleceğini koruyacak bir çerçevedir. Kimsenin dışlanmadığı, Suriye’deki herkesin ortak geleceğe sahip olduğu kapsayıcı yaklaşımlar herkesin yararınadır. Cumhurbaşkanımızın, tüm etnik ve mezhebi gruplarıyla tüm Suriye’nin bir ve beraber olması için verdiği mücadeleye yıllar ve tüm bölge halkları şahittir.

Suriye’de iki ordu ya da devlet dışı silahlı gruplar olması, sadece kötü niyetli güç odaklarının işine yarar. Suriye’de Türkmen, Arap, Kürt ve diğer bütün kardeşlerimizin geleceği aynı istikamete bakmaktadır. Başka yöne bakmaya çalışanların ortak geleceğe suikast girişiminden başka bir işlevi yoktur. Gerçek barış, birlik içinde bir Suriye’den geçer. “Tek devlet, tek ordu, tek Suriye” ilkesine karşı silah çekenlerin yabancı güç odaklarına hizmet ettiği açıktır. 

"Terör projeleri siyasi makyajla örtülemez"

Emperyalizme ve siyonizme hizmet eden terör projelerinin birtakım kavramlarla yapılan “siyasi makyajlar”la örtülmesi mümkün değildir. Suriye’de kardeşlerimizin kaderi bir, geleceği birdir. Zaman, doğru adımlar atma zamanıdır. Cumhurbaşkanımızın siyaseti, Suriye’deki farklı etnik köken ve farklı mezhebe sahip kardeşlerimiz arasında ayrımcılığa karşı, hepsini kucaklayan “kardeşlik siyaseti”dir.

Ömer Çelik Suriye
