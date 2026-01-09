Çok Bulutlu 2.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 09.01.2026 10:56

Bakan Kurum: Karanlıkları aydınlatmaya, umudu yeniden yeşertmeye bazen bir anahtar yetiyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş'ta konutu teslim edilen vatandaşa ilişkin videoyu paylaşarak, "Karanlıkları aydınlatmaya, umudu yeniden yeşertmeye bazen bir anahtar yetiyor. Fatma teyzemizin yeni yuvasında mutluluğu daim olsun." açıklamasında bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesindeki Karacasu Ferhuş Mahallesi'nde, Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) 330 bin metrekare alanda inşa edilen 2 bin 93 konutun yapımı tamamlandı.

Yeni evlerine taşınan vatandaşlardan biri de Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde kardeşi ile eniştesini kaybeden 4 çocuk annesi 66 yaşındaki Fatma Yönder oldu.

Bakan Kurum, Kahramanmaraş'ta deprem konutunu teslim alan Yönder'in görüntülerinin yer aldığı videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.

Kurum, paylaşımında Yönder'in "Ben bundan sonra ne yaşarsam o sevinçle mutlulukla yaşayacağım" sözlerini alıntılayarak, "Karanlıkları aydınlatmaya, umudu yeniden yeşertmeye bazen bir anahtar yetiyor. Fatma teyzemizin yeni yuvasında mutluluğu daim olsun." ifadelerini kullandı.

"Yeni evim benim için umut kaynağı oldu"

Paylaşılan videoda, yeni evine kavuşmanın sevincini anlatan Yönder, şunları dile getirdi:

"Gittik, kayıt olduk. Sonra telefona mesaj geldi, 'Eviniz çıktı' dediler. Bana büyük bir sürpriz oldu. Sevindim ama sevinemedim, ağlayacağım ama ağlayamadım. Yeni evim benim için umut kaynağı oldu. Kardeşlerim geldi, evi temizlediler, her konuda yardımcı oldular. Ben bundan sonra ne yaşarsam bu sevinçle, mutlulukla yaşayacağım. Ölürsem de bu sevinç ve mutlulukla gideceğim. Sıkıntıyı arkamda bırakıp gideceğim."

Yönder, devletin depremzedeleri yalnız bırakmadığını vurgulayarak, "Devletimiz güvenimizi boşa çıkarmadı. Evimizi verdi, çok şükür arada açıkta kalmadık, yerleştik." diye konuştu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 6 Şubat depremlerinin ardından Kahramanmaraş'ta 52 bin 575 konut, 15 bin 615 köy evi ve 5 bin 766 iş yeri olmak üzere toplam 73 bin 956 bağımsız birimi inşa etti.

ETİKETLER
Deprem Murat Kurum
Sıradaki Haber
Bakan Bayraktar: Tüm kaynaklarımızı kullanmak zorundayız
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:21
AK Parti Sözcüsü Çelik: Suriye’de kardeşlerimizin kaderi bir, geleceği birdir
11:18
Süper Kupa'da dev derbi yarın oynanacak
11:07
Arabuluculuk sayesinde yargının yükü hafifledi
11:12
Dünyanın en büyük uzay etkinliği Antalya'da yapılacak
10:48
Terör örgütü mensupları "ilerleyen saatlerde" Halep'i terk edecek
10:45
Türkiye ve Birleşik Krallık'tan 40 milyar dolarlık ticaret hedefi
Suriye ordusu, Halep’te YPG/SDG işgalindeki Eşrefiyye'yi büyük ölçüde kontrol altına aldı
Suriye ordusu, Halep’te YPG/SDG işgalindeki Eşrefiyye'yi büyük ölçüde kontrol altına aldı
FOTO FOKUS
Bakan Kurum: Karanlıkları aydınlatmaya, umudu yeniden yeşertmeye bazen bir anahtar yetiyor
Bakan Kurum: Karanlıkları aydınlatmaya, umudu yeniden yeşertmeye bazen bir anahtar yetiyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ