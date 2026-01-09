Çok Bulutlu 2.2ºC Ankara
Gündem
AA 09.01.2026 09:37

Türkiye, Batı Trakya'da Türk azınlık okuluna yapılan saldırıyı kınadı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Batı Trakya'da Rodop iline bağlı Karacaoğlan köyündeki Türk Azınlık İlkokulu'na yönelik kimliği belirsiz kişilerce düzenlenen saldırıyı kınadıklarını belirtti.

Türkiye, Batı Trakya'da Türk azınlık okuluna yapılan saldırıyı kınadı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, sosyal medya platformundaki hesabından Batı Trakya'da bulunan bir Türk Azınlık İlkokulu'nun tahrip edilmesi hakkında açıklama yaptı.

Keçeli, "Batı Trakya bölgesindeki Karacaoğlan köyünde bulunan ve 2021-2022 eğitim-öğretim yılında Yunan makamlarınca kapatılan Batı Trakya Türk Azınlığı'na ait ilkokula kimliği belirsiz kişilerce düzenlenen saldırıyı kınıyoruz." ifadesini kullandı.

Saldırının sorumlusu kim olursa olsun, olayın aydınlatılmasının, faillerin ivedilikle tespit edilmesinin ve gerekli önlemlerin alınmasının Yunan makamlarından beklendiğini kaydeden Keçeli, "Karacaoğlan’da yaşayan soydaşlarımızın üzüntülerini paylaşıyor, Türkiye olarak Batı Trakya Türk Azınlığı'nın Lozan Barış Antlaşması'yla güvence altına alınmış hak ve menfaatlerinin takipçisi olmayı sürdüreceğimizi vurguluyoruz" ifadesine yer verdi.

Rodop iline bağlı Karacaoğlan köyündeki Türk Azınlık İlkokulu'na yönelik saldırı, 4 Ocak'ta köy sakinlerinin durumu fark etmesiyle ortaya çıkmıştı. Olayın ardından polis ekipleri, okul binasında inceleme başlatmıştı.

Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu, söz konusu saldırıyı kınamış ve daha önce de benzer bir olayın yaşandığını hatırlatmıştı.

