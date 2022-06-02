Analiz Sistemleri Narkotik Ağı... Yani ASENA. Emniyetin yapay zeka tabanlı yerli ve milli dijital dedektörü uyuşturucu tacirlerinin korkulu rüyası oldu.

Kişisel verileri de koruyor

ASENA, 4 yıllık çalışmanın ardından geçen yıl kullanıma girdi. Yerli yazılımla üretilen sistemle ilgili detayları Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanı İbrahim Seydioğulları paylaştı.

Yerli yazılımla üretilen sistemde tüm girdiler veri havuzunda toplanıyor. Sorgulamalarda riskli kişiler belirleniyor. Ardından saha ekiplerinin çalışması başlıyor. Yakalanan suçlular veri havuzunun yeni girdisi oluyor.

Yerli ve milli analiz sistemi, kişisel verilerin ihlal edilmesine de imkan vermiyor.

9 bin risk unsuru tespit etti

ASENA, kullanıma girdiği Mart 2021'den bu yana 9 bin 20 risk unsuru tespit etti, bunlardan 3 bin 795'ini operasyona dönüştürdü. Bu sayede yüzlerce uyuşturucu taciri ve tonlarca madde yakalandı.

ASENA sadece narkotik ile ilgili suçluları tespit etmiyor. Daha önce yakalanan 52 kilo patlayıcının arkasında da yine onun imzası var.

Kapalı devre çalışan sistem kişisel verilerin ihlal edilmesine de imkan vermiyor.

Türk mühendisler, geliştirme çalışmalarına devam ediyor.

Haber: Semih Kılıç

Kamera: Tahsin Özkan