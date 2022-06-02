Haber Giriş: 2 Haziran 2022 Perşembe 06:26Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Adalet Bakan Yardımcılığına Akın Gürlek atandı
[Fotoğraf: AA]
Adalet Bakan Yardımcılığına, Akın Gürlek getirildi.
Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla atama kararı yayımlandı.
Atama kararına göre, Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcılığına Akın Gürlek atandı.
Etiketler: Adalet Bakanlığı
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