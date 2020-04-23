Türkiye’nin terörle mücadelesinde yeni bir sayfa başlatan T-129 ATAK helikopteri bu kez Emniyet Genel Müdürlüğü için gökyüzüne yükselecek.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tarafından Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Dairesi Başkanlığına teslim edilecek ilk T-129 ATAK Taarruz ve Taktik Keşif Helikopteri, TUSAŞ’ın tesislerinde montaj hattına alındı.

Jandarma ile yeni bir dönem başladı

Savunma sanayii araştırmacısı Anıl Şahin, bu adımın emniyet güçlerine çok önemli bir çarpan kuvvet olarak döneceğini belirterek, ATAK’ın nerelerde kullanılabileceğine dair değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye’nin taarruz tipi helikopter serüveninin Kara Kuvvetleri Komutanlığı üzerinden başladığını ve çok yakın bir zamana kadar bu şekilde devam ettiğini anlatan Şahin, “Kara Kuvvetlerinin dışında ilk kez İçişleri Bakanlığına bağlı Jandarma Genel Komutanlığına ATAK’ların doğrudan teslimiyle yeni bir dönem başladı” şeklinde konuştu.

[ATAK helikopterleri güvenlik güçlerimize önemli kabiliyetler kazandırdı.]

Emniyet için 9 ATAK üretilecek

Terörle mücadelede çok büyük faydaları görülen T-129 ATAK helikopterlerinin Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından talep edilmesine ilişkin bilgiler de paylaşan Anıl, şöyle devam etti:

“Toplamda 9 ATAK helikopterinin Emniyet güçlerine teslim edileceği konuşuluyordu. Bu kapsamda ilk T-129 ATAK taarruz ve taktik keşif helikopterinin montaj hattına alınması bu sürecin resmen başladığını gösteriyor.

Bilindiği üzere Polis Özel Harekat birimleri özellikle Güneydoğu Anadolu başta olmak üzere terörle mücadelede önemli görevler üstleniyor. Jandarma ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı ile de kimi zaman ortak harekat düzenleyen Emniyet güçleri sahada sıcak çatışmaya da giriyor.

Bugüne kadarki süreçte Özel Harekat polisleri eğer bir sıcak çatışmaya girerse, Jandarma ya da Kara Kuvvetleri Komutanlığından ATAK talebi oluyordu. Yeni dönemde Emniyet bizzat kendi taarruz helikopterleriyle operasyonlar düzenleyebilecek.

Çatışma bölgelerinde polislerin böyle bir imkan ve kabiliyete kavuşması son derece önemli. Emniyet’in kendi ATAK’larına kavuşmasıyla birlikte terör örgütüne vurulan darbe daha da fazla olacak. Teslim edilecek taarruz helikopterleri polis özel hareket timlerine çok etkin bir yakın hava desteği sağlayacak.”

[Savunma Sanayii Araştırmacısı Anıl Şahin.]

Eğitim çalışmalarının ardından sahada kullanım başlar

Şahin, montaja alınan helikopterin normal şartlarda bu yılın sonuna doğru teslim edilmesi gerektiğine işaret ederek, “Ancak dünya olağanüstü bir dönemden geçiyor. Salgının ve diğer etmenlerin etkisi ne olacak bilemiyoruz. Tabii bir yandan da Emniyet’te bu helikopterleri kullanacak pilotların eğitimleri de olacak. Bu sürecin tamamlanmasının ardından Emniyet güçlerine destek veren ATAK’ı sahada görmemiz mümkün olacak” bilgisini paylaştı.

ATAK projesinde teslimatlar sürüyor

Şu ana kadar 59+41 adet T-129 ATAK siparişi bulunan Kara Kuvvetleri Komutanlığına 50 adet, 18 adet T-129 ATAK siparişi bulunan Jandarma Genel Komutanlığına ise 6 adet helikopter teslim edildi.

T-129 ATAK’ın en gelişmiş konfigürasyonu olan T-129 ATAK B2’nin Kara Kuvvetleri Komutanlığına teslimatlarına, bu yıl başlanması planlanıyor.

Yeni özellikleriyle geliyor

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tarafından geliştirilen T-129 ATAK Taarruz ve Taktik Keşif Helikopteri’nin FAZ-2 konfigürasyonu, 2020 yılı içerisinde yapılacak detay testlerinin ardından Kara Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilmeye başlanacak.

TUSAŞ, FAZ-2 konfigürasyonunda ilk aşamada 21 adet helikopter teslim edecek.

T-129 ATAK FAZ-2 konfigürasyonunda, B1 konfigürasyonunda bulunmayan Radar İkaz Alıcı Sistem, Radyo Sinyal Karıştırıcısı vb. elektronik harp sistemleriyle 9681 V/UHF Yüksek Bant Telsiz bulunuyor.