Jandarma Genel Komutanlığı, sosyal medya hesaplarından, ATAK helikopterin uçuşu sırasında kuyruk kamerasına takılan görüntüleri, "Doğunun incisi Van'ı ve Van Gölü'nü, hiç bu açıdan gördünüz mü?" başlığıyla paylaştı.

Paylaşılan video, sosyal medya kullanıcıları tarafından binlerce kez izlendi.

Kaynak: TRT Haber