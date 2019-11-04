Rekabet Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Rekabet Kurulu Başkanlığına getirilen Birol Küle ile 2'nci Başkanlığa atanan Arslan Narin, Yargıtay 1. Başkanlık Divanı huzurunda yemin ederek görevlerine başladı.

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Yemin töreninde, Rekabet Kurulu üyeleri, kurulun üst düzey yöneticileri ve personeli hazır bulundu.

Kaynak: AA