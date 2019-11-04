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Rekabet Kurulu Başkanı Birol Küle görevine başladı04 Kasım 2019 Pazartesi 16:30 - Son Güncelleme 04 Kasım 2019 Pazartesi 16:47
Rekabet Kurulu Başkanlığına atanan Birol Küle, yemin ederek iş başı yaptı.
[Fotoğraf: AA]
Rekabet Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Rekabet Kurulu Başkanlığına getirilen Birol Küle ile 2'nci Başkanlığa atanan Arslan Narin, Yargıtay 1. Başkanlık Divanı huzurunda yemin ederek görevlerine başladı.
[Fotoğraf: AA]
Yemin töreninde, Rekabet Kurulu üyeleri, kurulun üst düzey yöneticileri ve personeli hazır bulundu.
Kaynak: AA
Etiketler: Rekabet Kurulu Cumhurbaşkanlığı Kararları Birol Küle atama