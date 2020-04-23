TBMM'nin açılışının 100. yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Meclisteki Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi.

Törende, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un Atatürk Anıtı'na kırmızı ve beyaz karanfillerden oluşan çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Törene, TBMM başkanvekilleri Celal Adan, Süreyya Sadi Bilgiç ve Levent Gök, TBMM Başkanlık Divanı üyeleri, milletvekilleri ile TBMM idari personeli katıldı.

Meclis Başkanı Mustafa Şentop ve devlet erkanı Anıtkabir'e geçti.

TBMM 100 yaşında... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve devlet erkanı Anıtkabir'de. https://t.co/YIgGNLl4Si — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 23, 2020

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin 100. açılış yıl dönümü törenleri kapsamında Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Anıtkabir özel defterini imzalayan Şentop, deftere şunları yazdı:

TBMM 100 yaşında… Meclis Başkanı Mustafa Şentop Anıtkabir Özel Defteri’ni imzalıyor. https://t.co/Si25Pbpx2U — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 23, 2020

"Gazi Meclisimizin ilk Reisi, Millî Mücadelenin Başkomutanı, Cumhuriyetin bânisi, Büyük Gazi...

Milletin zillete ve yok oluşa, vatanın ilhak ve istilâya mahkûm edilmek istendiği tarihî bir dönemde, “Milletin istiklâlini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır” kararıyla,“ya istiklâl, ya ölüm” şiarıyla yola çıkan ve mukaddesMillî Mücadelemizi yöneten Gazi Meclisimizin 100’üncü açılış yıldönümünü anmak, milletimizin bir bütün olarak bir heyecan vesilesi saydığı Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlamak amacıyla huzurunuzda toplanmış bulunuyoruz.

Bugün bütün Türkiye ve gönlü ay-yıldız ile çarpan dünyanın her yerindeki kardeşlerimiz, dostlarımız bu bayramı ve yıldönümünü coşkuyla kutlamaktadır.

Fedakârlıkla yürütülen mücadeleler neticesinde bugün Türkiye, dünyanın saygın ülkelerinden birisidir ve milletimiz her alanda insanlığın aziz ve mümtaz bir mensubudur.

Bütün şehitlerimizle beraber emin olunuz ki, Türkiye ve Türkiye Büyük Millet Meclisi, Millî Mücadele’nin mânâsına bağlı, Kuvva-yı Millîye ruhunu müdrik ve ‘Ya İstiklâl, Ya ölüm’ şiarıyla mücehhez vatan evlatlarının ve memleket sevdalılarının emin ellerindedir. Ruhunuz şâd olsun."

Bakan Ziya Selçuk Anıtkabir'de

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

Bakan Selçuk ve beraberindekiler, kırmızı-beyaz karanfillerden oluşan çelengin arkasında Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine geldi.

Bakan Selçuk'un, çelengi mozoleye bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ardından İstiklal Marşı okundu.

Meclis 100 yaşında. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Anıtkabir'de. https://t.co/XpWt7WV9UX — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 23, 2020

Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'nde Anıtkabir özel defterini imzalayan Selçuk, deftere şunları yazdı:

"Aziz Atatürk, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 100. yıl dönümünde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın coşkusunu paylaşmak ve bu anlamlı günün gururunu yaşamak için huzurunuzdayız.

Vatanın kurtuluş mücadelesini vakur duruşuyla yöneten, 'Gazi Meclis' unvanına sahip TBMM, milletimizin istiklal ve istikbal yolunda gösterdiği azim ve kararlılığı dünyaya ilan etmiş, birlik ve beraberliğimizin timsali olmuş, milli iradenin tekamülünü doğrudan üstlenmiştir. Bugünün çocuklarını, yarınlarımızı inşa edecek nesillerimiz olarak görüyoruz.

Her bir çocuğumuzun yaşamına dokunmak için var gücümüzle, gece gündüz demeden çalışıyoruz. Bu bilinçle evlatlarımızı, milli ve manevi değerlerine bağlı, evrensel değerlere açık, çağına yön verecek bilgi ve beceriye sahip, fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller olarak yetiştirmek için büyük uğraşlar veriyoruz. Ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz.

Çocuklara armağan ettiğiniz ve bugünlerde evlerinde kalan, ama yürekleri huzurunuzda bizimle atan yavrularımızın bu anlamlı gününü büyük bir gururla kutluyoruz. Hakimiyetin kayıtsız şartsız millete verildiği ve 100. şeref yılına kavuştuğumuz bu günü bizlere armağan ettiğiniz için size derin şükranlarımızı sunuyoruz. Ruhunuz şad olsun."

Ziyarette COVID-19 tedbirleri

Milli Eğitim Bakanı Selçuk ve beraberindekilerin Anıtkabir ziyareti heyeti, bu yıl Kovid-19 tedbirleri kapsamında sınırlı sayıda katılımla oluşturuldu.

Heyettekiler maske takarken, Aslanlı Yol'daki yürüyüş, mozoleye çelenk bırakılması ve Anıtkabir Özel Defteri'nin imzalanması sırasında sosyal mesafe korundu.