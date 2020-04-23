Koronavirüs önlemleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması bu kez 4 gün olarak uygulanıyor. 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Yaklaşık 64 milyon kişi 96 saat süreyle evinde kalacak.

Gazeteler evlere servis

Dört gün sürecek kısıtlamaya bazı istisnalar getirildi. 4 günlük kısıtlama öncesinde market ve pazarlardan ihtiyaçlar karşılandı. Daha önceki kısıtlamalarda olduğu gibi bu kez de, evde kalanların ekmek, su, mutfak tüpü ihtiyaçları kapılarına kadar ulaştırılacak. Gazeteler evlere servis edilecek. Kargo şirketleri kısıtlamadan etkilenmeden çalışacak.

Lokantalar açık

Restoran, lokantalar ve tatlıcılar da kısıtlama süresince paket servisi yapabilecek. Eczaneler kısıtlama süresince açık.

Toplu taşıma araçları çalışacak

Temel ihtiyaçlara yönelik iş yerleri ve kamu kurumları ile buralarda çalışanlar kısıtlamadan muaf. Çalışanlar için toplu taşıma araçları, belirli saat aralıklarıyla hizmete devam edecek.

Kısıtlama 26 Nisan pazar gecesi gece 24'te sona erecek. Kısıtlamaya uymayanlara, 3 bin 150 lira idari para cezası kesilecek.