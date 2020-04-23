Bir yanda virüs tedbirleri öte yanda 23 Nisan'ın 100. yılı. Virüs, kutlamaları kısıtlasa da coşku ve heyecanı azaltamayacak. Anıktabir ziyaret edilecek. Meclis'te kutlamalar düzenlenecek, özel oturum yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte milyonlar balkonlarından İstiklal Marşı'nı okuyacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan saat 21.00'de İstiklal Marşı'nı okuyacak

Türkiye, 23 Nisan'ı kutlamaya hazır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 100'üncü yılında virüs tedbirlerinden dolayı kutlamalarda kısıtlamaya gidildi. Ancak coşku akşam saatlerinde balkonlara taşacak. Saat 21.00'de Cumhurbaşkanı Erdoğan İstiklal Marşı'nı okuyacak. Milyonlar Erdoğan'a eşlik edecek. Televizyonlar canlı yayına geçecek.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sabah tüm çocuklar adına Anıtkabir'i ziyaret edecek. Büyük Önder Atatürk ve istiklal kahramanları için saygı duruşunda bulunacak. Kutlamalara gündüz saatlerinde Türkiye Büyük Millet Meclisi ev sahipliği yapacak. Meclis'teki Atatürk anıtına çelenk konulacak. Devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret edecek.

İlk Meclis'te anma töreni düzenlenecek.

Saat 14.00 ise Meclis Genel Kurulu 23 Nisan özel gündemiyle toplanacak.

Milletvekilleri özel oturumda sosyal mesafe kuralına uyacak. Maskelerini takacak. Mustafa Şentop'un açılış konuşmasının ardından siyasi parti temsilcileri 10'ar dakika söz alacak.

Hükümeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay temsil edecek. CHP adına kürsüde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu konuşacak. MHP lideri Devlet Bahçeli de partisinin ön sırasında yerini alacak. Meclis'te akşam da İstiklal Marşı coşkusuna havai fişek gösterileri eşlik edecek. Milletvekilleri ve Meclis personeli de kutlamalarda hazır bulunacak.